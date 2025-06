3 reservas naturales de escándalo en Arabia Saudí

Arabia Saudí sorprende por muchas razones, en primer lugar porque cabe que no sepas que Riad se ha convertido en una de las capitales del gaming, tanto es así que del 7 de julio la 24 de agosto celebra una nueva edición de la eSports World Cup; hasta 24 de los títulos más populares del mundo se jugarán esas semanas en Riad y quienes lo harán serán los mejores ante los aficionados más entregados al mundo de los eSports. Pero no es la tecnología lo que nos lleva hoy a Arabia Saudí, ni tan siquiera su Patrimonio de la Humanidad que es de notable importancia, es su naturaleza porque este cálido país no solo cuenta con desiertos, también con tres reservas naturales imperdibles: Jabal Shada, las Islas Farasán y la Reserva natural de Raydah.

Camellos en el desierto. Arabia Saudí | Pixabay

Reserva Natural Jabal Shada, un enclave sinuoso y sorprendente

Esta reserva natural es famosa por su sorprendente biodiversidad y por sus paisajes rocosos; ahora bien, has de ser precavido a la hora de visitarla porque al caer la noche se vuelve peligrosa por lo sinuosas que son sus carreteras de montaña ¿qué hacer si un día se te antoja insuficiente para recorrerla? Parar y hacer noche en alguna de las cuevas diseñadas para tal fin, cuevas que por lo demás han ido ganando popularidad gracias a las estructuras sorprendentes que ha esculpido en ellas el arquitecto Mohammed Nasser Al Shadwee.

Islas Farasán

Llegar a estas islas es fácil, están a tan solo una hora en barco desde Jazan, ahora bien, recorrerlas es harina de otro costal porque son más de 80 aunque la más grande y única habitada será, probablemente, la que decidas visitar; estas son islas famosas por su biodiversidad marina, de ahí que sean un espacio protegido, y nos ofreces calas de escándalo entre arrecifes de coral vírgenes en los que viven peces tropicales, es un lugar perfecto para el snorkel y el buceo, para avistar aves e incluso para intentar ver al antílope de Farasán (aunque para lograrlo necesitarás un poco de suerte pues se trata de una especie en peligro de extinción).

Reserva Natural de Raydah

Los observadores de aves y también quienes disfrutan descubriendo la fauna en general de los lugares naturales que visitan, aquí gozarán lo grande; está al suroeste del país, junto al Parque nacional de Aseer, en Abha y es el hogar de especies como el lobo árabe, el caracal, el damán roquero, la mangosta o la cabra montés núbia; aquí el clima es templado, de ahí su riqueza tanto en fauna como en flora, y de ahí también que sea un destino de lo más agradable en verano.