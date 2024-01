3 maneras de disfrutar de Tallin como un estonio más

Quienes han visitado Tallin en invierno lo saben bien, hace un frío intenso, ahora bien ¿significa eso que los estonios se encierran en casa? ¡Nada más lejos de la realidad! Y, como donde fueres haz lo que vieres (o, como dicen los ingleses, in Rome do as Romans do), te desvelamos cómo disfrutan los habitantes de Tallin de su ciudad cuando ésta se congela bajo el manto de nieve propio de su invierno.

¿Cuáles son las actividades que más disfrutan los estonios en Tallin y en invierno? Las que se practican en la nieve y el hielo: esquí de fondo, patinaje sobre hielo y rutas en trineo.

Esquiar en los bosques de Nomme

Las pistas de esquí de Nomme son las más famosas del país, están al sur de Tallin y puedes llegar a ellas fácilmente en autobús, además tampoco tendrás que preocuparte por la equipación necesaria, puedes alquilarla allí mismo.

En Nomme se puede disfrutar del esquí de fondo en un escenario magnífico de bosques helados, también practicar snowboard y snowtubing.

Tallin en invierno | Pixabay

Patinar sobre hielo

¿Eres más de patinar que de esquiar? En Tallin no te faltarán las oportunidades de hacerlo porque no son pocas las pistas de hielo disponibles en la ciudad aunque ella pista de hielo Uisupark en la calle Harju, en pleno casco antiguo de Tallin, es sin duda la que no querrás perderte ¿otras pistas de hielo? Las hay en Kadriorg, Nomme, Mustamae y Lasnamae.

Deslizarte en trineo

¿Eres de los que cree que lo de tirarse en trineo es cosa de niños o de los que sabe que los adultos también se lo pasan en grande colina abajo? En Tallin los trineos gustan a niños y mayores y no hay habitante de la ciudad que no tenga su colina favorita para hacer buen uso de su trineo aunque la más popular es Song Festival Grounds. ¿Más colinas a disfrutar en trineo? En el parque Hirve, el centro deportivo Pirita, el jardín botánico de Tallin y en el museo al aire libre de Estonia.

Lo que no podrás hacer es alquilar trineo alguno pero se venden en los supermercados locales a buen precio, la diversión compensará de largo el gasto.