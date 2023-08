Los 10 destinos menos masificados del verano en España

Imagínatelo: es verano, vas de vacaciones por el país, ya sea en costa o en interior, y encuentras sitios que no están atestados de turistas. ¿Crees que es imposible? No, no lo es, recientemente, por ejemplo, te mostrábamos las playas menos masificadas de la región de Murcia.

A lo largo y ancho de nuestra geografía se encuentran cientos de famosísimos pueblos y playas, destinos rurales, hoteles bañados por el mar, lugares Patrimonio de la Humanidad, localidades con una reconocida y deliciosa gastronomía… En estas fechas, no obstante, es complicado explorar con tranquilidad evitando los cientos de personas que abarrotan el país en la temporada más alta de todo el año.

Con Civitatis, no obstante, es sencillo lograrlo. La compañía líder en actividades y visitas guiadas online ha sondeado entre toda su oferta y elegido para ti las 10 alternativas con menos reservas para este mes de agosto, no por ello menos interesantes.

Encontrarás cinco ideas costeras y cinco de campo y montaña para agosto que conseguirán eso que tanto deseas: unos días libres sin ajetreo y en paz.

5 destinos costeros, de punta a punta de España

1. Pals (Costa Brava, Cataluña): Pals es uno de los pueblos más bonitos del Bajo Ampurdán y, estética aparte, está cargado de atractivos misterios y mágicas leyendas. Brujas y piratas han protagonizado su historia medieval y pueden descubrirse muchos de sus restos en su casco viejo, desde la masía Ca La Pruna a la Torre de las Horas.

2. Arucas (Gran Canaria): Todos sabemos que el plátano es la fruta por antonomasia de las islas Canarias pero, ¿sabes cómo se cultiva y el porqué de su fama? Si estás en Gran Canaria, no te pierdas el Museo del Plátano de Arucas. Profundizar en la cultura y la gastronomía alrededor de este fruto, así como en su influencia económica, es una de las cosas más interesantes que puedes hacer aquí.

3. Ézaro (A Coruña, Galicia): ¿Eres de esas personas que prefieren aventura? Vas a disfrutar de las aguas de la Costa da Morte como nunca con un tour que te llevará en kayak por la cascada de Ézaro, recorriendo el río homónimo en sus dos caras. Los lazos de este lugar con vikingos y celtas te dejarán fascinado, por algo es uno de los 'spots' más bonitos de Galicia.

4. La Ametlla de Mar (Costa Dorada, Cataluña): Las calas alrededor de La Ametlla de Mar se cuentan entre las más cristalinas del Mediterráneo y puedes contemplarlas a un paso de tierra firme y del gentío practicando paddle surf mientras bordeas el rocoso litoral. Praderas de posidonia y bancos de peces te acompañarán en el camino hasta una refrescante parada en un oasis que no olvidarás.

5. Salobreña (Granada, Andalucía): Salobreña es mucho más que costa y no todo el mundo lo sabe. Esta población granadina cuenta con bonitas playas y sabrosísima gastronomía, pero también con un encantador centro histórico sobre el que reina su castillo medieval. La iglesia del Rosario, de estética mudéjar, las casas blancas del barrio del Albaicín y sus miradores de postal son otras de las paradas imprescindibles en esta ruta.

5 destinos de interior para un verano diferente

1. Ciudad Rodrigo (Salamanca, Castilla y León): Además de que la propia Ciudad Rodrigo es una localidad digna de visita, pocos saben que esta zona de Salamanca cuenta con algunos de los cielos más destacados de España para contemplar estrellas. Gracias a Civitatis podrás aprenderlo todo sobre el firmamento con un guía certificado por la Fundación Starlight y telescopios monitorizados para que no pierdas detalle alguno. ¡No olvides pedir un deseo si divisas una estrella fugaz!

Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo | Imagen de Mr. Tickle en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

2. Fermoselle (Zamora, Castilla y León): No salimos de España, pero sí nos acercamos a la frontera con Portugal en esta otra propuesta de Civitatis. Desde Fermoselle y arrancando por el Tormes, parando con tu propio vehículo en algunos de los miradores, descubrirás paisajes imponentes del Parque Natural Arribes del Duero. Además, llegarás a cruzar hasta Miranda do Douro y regresarás por el espectacular Puente de Requejo hasta Zamora para hacer la ruta de las estelas romanas en Villalcampo.

3. Cazorla (Jaén, Andalucía): Si estás cerca de Cazorla, otro plan de interior infalible es visitar algunas de las mejores almazaras de aceite de oliva del mundo. Paseos por el olivar, proceso de producción y hasta cata de producto incluye esta actividad en la fábrica más grande de la comarca.

Cazorla, Jaén | iStock

4. Huesca (Huesca, Aragón): El Castillo de Loarre es una de las fortificaciones más impresionantes de España y de Europa, ¿lo sabías? De construcción románica, fue escenario de la película El Reino de los Cielos y no es de extrañar. La panorámica desde su Mirador de la Reina es de infarto y fue lo que conquistó al director Ridley Scott.

Castillo de Loarre | Imagen de Ecelan en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

5. Lleida (Lleida, Cataluña): Otro para amantes del misterio. ¿Qué secretos se ocultan en las sombras de la noche leridana? ¿Qué extraños sucesos han tenido lugar en sus calles y antiguos edificios? Puedes encontrar muchos tours que van desde su destacado casco histórico hasta el Castillo de la Suda.