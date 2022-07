Viajes en avión: Cosas que irritan a los turistas cuando usan este transporte

Todos los días del año y a todas horas despegan aviones de unos lugares a otros. Miles de personas usan este transporte para ir a sus destinos, bien por tema de trabajo o bien por puramente objetivos turísticos.

Inevitablemente, al ser un transporte muy recurrente, hay muchos tipos de personas en él. Esto a veces deriva en que haya pasajeros que incordien cuando se espera que el vuelo sea tranquilo. Y es que ¿a quién no le ha tocado lidiar con gente que no sabe respetar el espacio común de un transporte público? Es algo que probablemente te haya tocado vivir y que hace que nuestro vuelo, viaje en bus o incluso en coche, se haga más pesado y largo.

Passport Photo Online ha llevado a cabo un estudio que enseña qué irrita más a los pasajeros de un avión, además de mostrar cuándo empiezan a sentirse incómodos o qué molestias les causan las aerolíneas. El estudio ha consistido en la encuesta de unas 1.000 personas y 200 profesionales de recursos humanos, empresarios y directivos. En conjunto, se ha llegado a la conclusión de que lo que más molesta al resto de pasajeros de un avión son aquellos turistas que no se tapan la boca al toser o estornudar.

Sin embargo, a pesar de que tiene un 76% de ratio, estornudar o toser sin taparse no es lo único que perturba el viaje de algunos pasajeros. En el segundo y tercer lugar con un 75% ambos, está el contacto corporal no deseado y que los pasajeros no usen auriculares. Y es que no hay nada que más nos incomode que cruzar algún toque indeseado con tu compañero de asiento o que éste vea vídeos de su 'streamer' favorito sin auriculares.

En cuarto y quinto lugar, el ratio de 74% se lo llevan los padres que dejan que sus hijos molesten al resto de pasajeros y los viajeros que dan patadas al asiento o lo reclinan demasiado.

Por otro lado, con un 73%, corresponden a los pasajeros que huelen mal, aquellos que no respetan las normas COVID-19 y los que ocupan más de un asiento.

Las personas que suben a un avión y se quitan los zapatos o comen comida con olores muy fuertes y los bebés llorando forman el 67% de ratio.

Finalmente, los últimos lugares de este estudio se los llevan con un 64%, 59% y 58% los pasajeros que se levantan del asiento en cuanto el avión aterriza, los que se levantan para ir al baño demasiadas veces y los pasajeros que aplauden cuando el avión aterriza.

