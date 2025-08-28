Los rascacielos más famosos en Instagram: Del Burj Khalifa a la Torre de Shanghái

El Burj Khalifa, en Dubái, vuelve a liderar el ranking global de los rascacielos más mencionados en Instagram, con más de 8,7 millones de publicaciones. Así lo refleja el estudio elaborado por TUI Musement, líder en tours y actividades, que analiza los edificios más populares en redes sociales y el crecimiento de su visibilidad entre 2022 y 2025. La publicación del informe coincide con el Día de los Rascacielos, que se celebra cada 3 de septiembre.

Con 828 metros de altura, el Burj Khalifa, sigue dominando no solo el skyline de Dubái, sino también las redes sociales. Sus múltiples plataformas de observación, como "At the Top", en los pisos 124 y 125, y "At the Top Sky", en la planta 148, ofrecen panorámicas de la ciudad, el desierto y el golfo Pérsico, convirtiéndolo en un lugar icónico para los viajeros y los creadores de contenido.

Vistas del Burj Khalifa en Dubái | iStock

El Empire State Building, en Nueva York, ocupa el segundo puesto del ranking. Este símbolo de la Gran Manzana ha aparecido en innumerables películas y series de televisión, consolidando su atractivo cultural y turístico. Desde su observatorio al aire libre del piso 86, se puede disfrutar de una vista de 360° de toda la ciudad, incluyendo el Puente de Brooklyn, Central Park y la Estatua de la Libertad.

En tercer lugar, figura el Taipéi 101, el rascacielos más alto de Taiwán. Con sus 508 metros, y un diseño que recuerda a una gran caña de bambú, símbolo de resistencia y prosperidad en la cultura oriental, destaca no solo por su arquitectura, sino también por sus ascensores de alta velocidad, que permiten alcanzar el mirador en pocos segundos.

El One World Trade Center, también en Nueva York, ocupa el cuarto puesto. Inaugurado en 2014 como símbolo de resiliencia, es el edificio más alto del hemisferio occidental. Su plataforma "One World Observatory", ofrece vistas espectaculares, y el trayecto en los ascensores "Skypod" permite ver cómo ha cambiado la ciudad desde sus orígenes hasta hoy.

En quinta posición se sitúa la Torre Willis, en Chicago. El emblemático rascacielos de la Ciudad de los Vientos fue el edificio más alto del mundo desde 1973 hasta 1998. Hoy, gran parte de su éxito en redes se debe a su planta 103, donde se encuentra el mirador "Skydeck", y "The Ledge", donde los balcones con suelo de cristal suspendidos en el aire son perfectos para una foto de vértigo.

Las Torres Petronas, en Kuala Lumpur, ocupan el sexto puesto. Hasta la apertura de Merdeka 118, eran los edificios más altos de Malasia. Su diseño de torres gemelas, unidas por un puente de dos pisos, y el observatorio del piso 86, a 370 metros de altura, las mantienen como uno de los atractivos turísticos más emblemáticos del sudeste asiático.

El One Vanderbilt, en Nueva York, destaca como el edificio que más ha crecido en menciones desde 2022: un 189 %. Inaugurado hace apenas cinco años, sube de la décima a la séptima posición y se reafirma como una de las atracciones más populares de la ciudad. Su mirador ofrece una experiencia inmersiva que combina arte, diseño y tecnología. Desde sus cubos de vidrio suspendidos a 325 metros, los visitantes pueden contemplar Manhattan desde una perspectiva totalmente nueva.

Vistas desde el Summit One Vanderbilt de Nueva York | iStock

El 30 Hudson Yards, también en Nueva York, se sitúa en octava posición. Su principal atractivo es "Edge", el mirador, inaugurado en 2020 y que arrasa en redes sociales, con un 80% más menciones que hace 3 años. Parte de la terraza al aire libre, ubicada en la planta 100 del rascacielos, tiene el suelo de cristal, lo que lo convierte en uno de los rincones favoritos para las fotos más atrevidas.

En el noveno lugar se encuentra Lotte World Tower, en Seúl. Este rascacielos de 129 pisos alberga un centro comercial, espacios culturales, un hotel y el observatorio "Seoul Sky" desde donde es posible obtener vistas de 360° sobre la capital surcoreana. Su diseño elegante y su oferta integral refuerzan su presencia en redes sociales.

Cierra el ranking la Torre de Shanghái, con 632 metros de altura. Es el edificio más alto de China y el tercero del mundo. Su mirador en la planta 118 permite observar el río Huangpu y los rascacielos del distrito financiero de Pudong, mientras que los pisos 125 y 126 ofrecen una experiencia artística con un espectáculo interactivo.