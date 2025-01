¿Qué tienen en común Nova Gorica en Eslovenia y Chemnitz en Alemania?

Cabe que ni Nova Gorica ni Chemnitz estuvieran en tu radar viajero hasta ahora así que es más que probable que no se te ocurra qué tienen en común aunque hay una cosa muy evidente: ambas son Capital Europea de la Cultura 2025. Casi nos atrevemos a decir que ahí acaban las similitudes: Chemnitz es una ciudad bastante más grande y antigua que Nova Gorica (la alemana se fundó allá por el S.XII mientras la segunda existe desde mediados del S.XX), solo este dato nos da ya una idea del modo en que ambas ciudades se complementan magníficamente como Capitales Europeas de la Cultura: Chemnitz como ciudad histórica son sus dos ayuntamientos (el nuevo y el viejo) y sus vínculos con Marx (se llamó Ciudad de Karl Marx desde mayo del 53 hasta la reunificación alemana), y Nova Gorica como ciudad nueva, no histórica como Chemnitz pero también, y en esto sí es como Chemnitz, como parte de la reconfiguración de Europa en el S.XX.

Además tanto Nova Gorica como Chemnitz se presentan como ciudades modernas: la primera por motivos obvios, está todavía lejos de cumplir su primer siglo de existencia y la segunda porque, tras el destrozo sufrido en la II Guerra Mundial (casi el 40% de sus edificios sufrieron graves desperfectos cuando no completos destrozos) y tras la reunificación Chemnitz floreció como una moderna ciudad industrial y cultural.

Y, más allá de lo que tienen en común ¿cómo celebrarán Nova Gorica y Chemnitz que serán, durante todo el año 2025, Capital Europea de la Cultura? Esto es lo que sabemos:

Nova Gorica, en Eslovenia

Estación de Nova Gorica | Ajznponar, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Lo primero que tienes que saber de Nova Gorica es que no está sola como Capital Europea de la Cultura y no porque comparta tal reconocimiento con Chemnitz, que también sino porque ejercerá su capitalidad de forma compartida con la vecina localidad de Gorizia, en Italia y se convertirán así, juntas, en la primera Capital Europea de la Cultura sin fronteras. Además Nova Gorica es la ciudad más joven de Eslovenia lo que le añade un atractivo especial (no viajamos solo para conocer el pasado, también para ver cómo se construye el futuro…).

Gorizia | Zairon, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Nova Gorica y Gorizia han presentado una agenda que no tiene desperdicio: festivales de arte contemporáneo, de cine, espectáculos de danza o de teatro, conciertos de música electrónica, conferencias sobre innovación y desarrollo ligadas al mundo tecnológico… Estas dos ciudades miran a la Europa que viene más que a la Europa que fue.

Aquí puedes consultar la agenda de Nova Gorica y Gorizia como Capital Europea de la Cultura.

Chemnitz, en Alemania

Es la tercera ciudad más grande de Sajonia tras Leipzig y Dresde y su lema como Capital Cultural de Europa 2025 es ‘C the Unseen’ (algo así como ‘hacer visible lo que no suele verse’ incidiendo lo poco conocida que es esta ciudad en contraposición con todo lo que tiene que ofrecer). La agenda de Chemnitz para este año está llena de noches de museos, ferias, fiestas del vino, mercados de cerveza, festivales de jazz o india, danza, arte callejero e incluso concentraciones de coches clásicos y la organización de la Marcha Ciclista Europea por La Paz… Eso entre otras muchas actividades porque serán más de 1.000 los eventos que celebrará Chemnitz como Capital Europea de la Cultura.

Busto de Karl Marx en Chemnitz | Pxhere

Aquí puedes consultar la agenda de Chemnitz como Capital Europea de la cultura.

¿Cómo elegir qué Capital Europea de la Cultura visitar? La decisión no es fácil porque, más allá de sus agendas culturales para el año 2025, su propuesta es diferente: Nova Gorica está en Eslovenia, cerca de la frontera italiana, Chemnitz en Sajonia, a unos 80 kilómetros de ciudades tan emblemáticas como Dresde o Leipzig y a poco más de 200 de Praga… Todo dependerá de la parte de Europa, y de la historia de Europa, que quieras conocer.