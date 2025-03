7 razones para viajar a Túnez

Túnez es un país mediterráneo de historia milenaria, tan famoso por sus playas como por sus paisajes desérticos y su patrimonio histórico, también por su gastronomía, por la belleza de sus paisajes y pueblos, la espectacularidad de sus entornos naturales e incluso por ser un país, literalmente, de cine.

Clima cálido y agradable (aunque va por zonas)

Playa en Túnez | Pixabay

El clima tunecino hace el país especialmente atractivo por su calidez mediterránea; en el norte los inviernos son suaves, tanto que los termómetros tunecinos en localidades como Sousse, Hammamet o Monastir no saben bajar de los 10 grados ni siquiera en esta época del año, y los veranos cálidos, con temperaturas máximas de 35 grados en los meses de julio y agosto; en la zona central del país el clima es un poco más extremo que en el norte pero no tanto como en el sur, lugares como Kairuán, donde está una de las mezquitas más importantes del Islam, en verano se superan los 35 grados y los inviernos son muy fríos; en sur de Túnez el clima es muy extremo, tanto que localidades como Tozeur, Matmata o Douz, conocida popularmente como la puerta tunecina del Sahara, se superan los 40 e incluso los 45 grados en verano, los inviernos son notablemente mas frescos, con temperaturas alrededor de los 10 grados y noches muy frías.

Diversidad paisajística

Desierto del Sahara en Túnez | Pixabay

El clima cálido en el norte que se va haciendo tórrido camino del sur del país hace que los paisajes vayan también cambiando; el norte de Túnez es verde y mediterráneo, cálido pero no seco y rico a rabiar; de ahí hacia el sur los paisajes se van haciendo más áridos hasta llegar al desierto del Sahara, no sin antes pasar por las regiones montañosas del centro del país. No son muchos los países que nos permiten disfrutar de la frescura verde de un palmeral y de las dunas del desierto como sucede en Túnez: playas en el norte, dunas y desierto en el sur, lagos saldados como el Chott el Jerid, formaciones rocosas, oasis, paisajes rurales, montañas y zonas verdes también en el centro... la diversidad paisajística de Túnez es todo un espectáculo.

Enclaves históricos imponentes

Anfiteatro del Djem | Pixabay

En Túnez no podemos dejar de visitar las ruinas de Cartago, ciudad histórica donde las haya y cuyas termas (las Temas de Antonino) están muy bien conservadas; el Djem, que es uno de los coliseos romanos mejor conservados del mundo; la medina de Kairuán, una de las ciudades santas del Islam, también la mezquita de esta localidad, que e una de las más antiguas de África; Dougga, una ciudad romana muy bien conservada; las casas trogloditas de Matmata; las ribats (fortalezas islámicas) de localidades como Monastir y Sousse; y por supuesto el bonito pueblo morisco de Sidi Bou Said.

Sets de rodaje Hollywoodienses

Set de rodaje de Star Wars en Túnez | Pixabay

Túnez se ha convertido en un escenario de cine entrando en el radar incluso de los buscadores de localizaciones hollywoodienses; no son pocas las grandes películas que han rodado escenas en Túnez, entre ellas la saga Star Wars, que rodó en Matmata, One Jemel, Chott el Herid y Tataouine; ¿más películas rodadas en Túnez? El Paciente Inglés en Tozeur y el Sahara, la vida de Brian en Monastir y Sousse o En busca del arca perdida en Kairuán.

Rica gastronomía

Harissa | Pixabay

La gastronomía tunecina no puede ser más sabrosa, todos los días que pases en el país se convertirán en un gran menú degustación ¿cuáles son los platos que no puedes dejar de probar? Ensaladas como la Mëchouia o la Plata Tounsia en todo el país, pescados como la dorada o la lubina en las zonas costeras y en todo el país platos como estos: ojja (plato de huevos escalfados con salsa de tomate, pimientos, ajo, especias y el ingrediente estrella del país, Harissa (pasta de chiles rojos, ajo, alcaravea y aceite de oliva que en Túnez se sirve con prácticamente cualquier plato), también puede llevar merguez (un rico tipo de salchicha picante típico tunecino); más platos: el Lablabi (sopa caliente con garbanzos), Brik (masa tipo filo rellena) y por supuesto Cuscús.

Alfombras y tapices

Alfombras tunecinas | Pixabay

Los zocos tunecinos son famosos por sus piezas de artesanía, tanto por sus joyas de playa como por sus piezas de cuero o de cerámica, también por supuesto por sus especias pero muy especialmente por sus alfombras y tapices (no sufras pensando en cómo meterás en el avión una alfombra para el salón, desde los zocos tunecinos te las envían a casa…); ten en cuenta que el regateo no es que sea una actividad común en los zocos, es una tradición de obligado cumplimiento.

Fácil acceso

Aeropuerto de Túnez-Cartago | De Faris knight - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37039758

Cerramos nuestra lista con una razón que bien podría ser una de las primeras para visitar Túnez: su fácil acceso en todos los sentidos, es un país cercano, a un par de horas de vuelo y no solo es, es además un país fácil de recorrer, tan rico y diverso como pequeño; esto significa que con una semana tenemos tiempo suficiente para disfrutar de una ruta por el país descubriendo sus lugares más emblemáticos y disfrutar después unos días en sus estupendas playas mediterráneas.