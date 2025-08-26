El pueblo de los Picos de Europa que tiene solo 12 habitantes: "Parece que estás en los Alpes Suizos"

Una de las regiones más bonitas de España es Asturias y guarda paisajes de ensueño y pueblos maravillosos. En pleno corazón de los Picos de Europa, en el concejo de Cabrales, se esconde Camarmeña, una aldea diminuta que apenas llega a la docena de vecinos y que, sin embargo, deslumbra a todo el que se atreve a recorrer su sinuosa carretera de montaña. Situada a 426 metros de altitud, ofrece un paisaje único: la visión frontal del mítico Picu Urriellu, más conocido como Naranjo de Bulnes, una altitud de 2.519 metros que desafía al alpinismo con sus 550 metros de pared vertical en la Cara Oeste.

La historia de Camarmeña se remonta a antes del año 800 y su nombre está ligado al agua que brota de sus pies. Hoy, sus calles empedradas, la iglesia medieval de San Pedro y el sonido del río recuerdan una forma de vida más pausada, marcada por la serenidad y el contacto con la naturaleza. El visitante puede combinar el senderismo con la gastronomía. Y nada mejor que terminar la jornada disfrutando de una buena fabada, acompañado de quesos como el Cabrales o el Gamonéu.

Visitar este pueblo es descubrir que no hace falta salir de España para sentir la grandeza de los Alpes Suizos. Aquí, la calma impregna cada rincón, y las grandes montañas dibujan un paisaje que nunca olvidarás. La combinación de todos estos rincones únicos, historia rural y gastronomía de primer nivel hacen de este pueblo un tesoro que merece la pena recorrer con calma.

Camarmeña no es solo un destino, sino una experiencia que conecta con lo más auténtico de Asturias, un lugar para descansar y desconectar de la rutina y reencontrarte con la naturaleza en su estado más puro.