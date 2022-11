Planes en Madrid: Zóbel, la exposición en el Museo del Prado que te impresionará

Llega un fin de semana en Madrid, el invierno cada vez se acentúa más en nuestras vidas y los planes externos a nuestras casas cada vez son más complicados de hacer. Si buscas una alternativa y no quieres vivir el frío del invierno, a veces visitar un museo resulta ser el mejor plan. De hecho, una experiencia que no olvidarás nunca es la visita a la réplica de la Mona Lisa en el Museo del Prado. Y si nos quedamos en ese museo, podremos ver tantas cosas que te aseguro que no querrás marcharte.

Una de las exposiciones que llegan ahora al centro de arte, es 'Zóbel. El futuro del pasado'. Una exposición que, según la página oficial del Museo del Prado, consiste en 42 pinturas, 51 cuadernos de apuntes y 85 dibujos y obra sobre papel de colecciones españolas, filipinas y norteamericanas que rinden homenaje al papel fundamental del artista Fernando Zóbel en la pintura española de la segunda mitad del siglo XX. Un recorrido dividido en dos que, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, el Museo del Prado presenta un amplio abanico de arte e historia.

Quién es Fernando Zóbel

El Museo del Prado explica que el pintor nació en Manila pero su familia era española y filipina. Dedicó parte de su vida a trabajar sobre las pinturas del Prado y fundó el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Concebía su pintura como una suerte de instrumento con el cual transitar para admirar y entender las complejas rutas por las que discurre la historia del arte.

Su evolución fue hasta pintor abstracto, concepción de la pintura que comienza en los años 60 hasta los 80 que fallece en Italia.

En qué consiste la exposición

'Zóbel. El futuro del pasado', es una exposición que, según el Museo del Prado, explora la obra del pintor a lo largo de dos itinerarios que resultan ideales para valorar su contribución a la pintura abstracta contemporánea. El primer itinerario hace referencia a la modernidad y el legado de la tradición y por tanto lo que reúne "son estudios del pintor realizados en museos y sobre todo, del Museo del Prado". El segundo itinerario tiene un aspecto más internacional debido a que muestra que el dibujo lo acercó a la forma original de modernidad que el artista descubrió en Asia, más concretamente en las Islas Filipinas.

Este espectáculo artístico del Prado ofrece "una recreación de la larga conversación del artista moderno con los grandes maestros, una conversación que se fraguó en los museos del mundo y en el Prado quizá como en ninguno otro.

Para la culminación de la obra, se proyectará el documental 'Memorias del instante. Los cuadernos de Zóbel', para que puedas aprender mucho más de este gran artista.

