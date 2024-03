La mejor playa del mundo está a solo 1 hora de Huelva

Ahora que se acerca el buen tiempo ya son muchas las personas que están pensando en cuál va a ser su próximo destino costero y seguro que se encuentra dentro de la península ibérica, como es el caso de la playa de Portugal con aguas cristalinas en la que podrás bañarte con jabalís.

Y sin abandonar el país luso queremos hablarte de la Praia Da Falésia (Algarve), que está considerada la mejor playa del mundo del 2023 en los Travelers' Choice Awards, "Best of the Best" (que significa "lo mejor de lo mejor"), unos premios que organiza la web de viajes Tripadvisor. Además, en tercer lugar, se encuentra una playa española, la de La Concha, en San Sebastián.

Así es la Praia Da Falésia

Se trata de una playa con un arenal inmenso que se extiende a lo largo de más de 3 km, flanqueado por una serie de acantilados con tonos ocres y blancos salpicados por varias zonas verdes de pinos que, en conjunto, crea una espectacular panorámica de gran belleza natural.

Es una playa con un mar tranquilo, con buenos accesos por carretera y que ofrece un abanico de deportes náuticos, como actividades de ocio para los veraneantes. Debido a su gran tamaño y su ambiente relajado, esta playa se ha convertido en una de las playas más tranquilas del Algarve.

El acceso se realiza a través de unas escaleras y rampas de madera que encontrarás en la zona de estacionamiento. Tiene duchas, aparcamiento, restaurantes, bares, WC, socorristas, y acceso para personas con movilidad reducida.

Las mejores playas del mundo

1. Praia Da Falésia (Algarve, Portugal)

2. Spiaggia Dei Conigli (Lampedusa, Sicilia, Italia)

3. Playa De La Concha (San Sebastián, España)

4. Ka'anapali Beach (Lahaina, Maui, Hawái)

5. Grace Bay Beach (Turcas Y Caicos, Caribe)

6. Anse Lazio (Seychelles)

7. Manly Beach (Sídney, Australia)

8. Eagle Beach (Aruba)

9. Siesta Beach (Siesta Key, Florida)

10. Playa De Varadero (Cuba)

11. Playa Pilar (Cayo Guillermo, Jardines Del Rey, Cuba)

12. Playa Balandra (La Paz, México)

13. Reynisfjara (Vik, Islandia)

14. Poipu Beach (Poipu, Kauai, Hawái)

15. Seven Mile Beach (Playa De Las Siete Millas, Islas Caimán)

16. Playa De Las Canteras (Gran Canaria, España)

17. Playa De Ipanema (Río De Janeiro, Brasil)

18. Playa Manuel Antonio (Costa Rica)

19. Falassarna Beach (Falassarna, Grecia)

20. Nungwi Beach (Zanzíbar, Tanzania)

21. Kelingking Beach (Nusa Penida, Bali)

22. Nissi Beach (Ayia Napa, Chipre)

23. Myrtos Beach (Cefalonia, Grecia)

24. Playa Norte (Isla Mujeres, México)

25. Muro Alto Beach (Porto De Galinhas, Brasil)