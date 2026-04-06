La galería Uffizi de Florencia sufre un ciberataque y las joyas son trasladadas al Banco de Italia

Las Galerías Uffizi de Florencia, uno de los grandes templos del arte europeo, sufrieron a principios de año un grave ciberataque que activó un protocolo de emergencia sin precedentes. Según adelantó el diario Corriere della Sera el pasado 3 de abril, la institución llegó a trasladar piezas de alto valor al Banco de Italia como medida de seguridad.

El museo, que alberga obras icónicas como El nacimiento de Venus y La Primavera de Botticelli o el Tondo Doni de Miguel Ángel, vio comprometidos sus sistemas administrativos tras la intrusión. Sin embargo, ni la dirección de las Uffizi ni el Ministerio de Cultura italiano han ofrecido explicaciones detalladas sobre el alcance del ataque.

De acuerdo con la información publicada, los hackers lograron infiltrarse entre finales de enero y principios de febrero en la red interna del complejo, accediendo a los servidores de la Galería Uffizi, el Palacio Pitti y los Jardines de Boboli. Durante la operación, habrían vaciado parte de los servidores y enviado una demanda de rescate directamente al teléfono personal del director del museo, Simone Verde, que ha evitado hacer declaraciones.

Las consecuencias fueron inmediatas: los atacantes habrían obtenido contraseñas, códigos de acceso, sistemas de alarma y mapas internos del recinto. Ante el riesgo, las autoridades decidieron trasladar los objetos más valiosos del Tesoro de los Grandes Duques —ubicado en el Palacio Pitti, antigua residencia de los Medici— al banco central, además de sellar accesos y salidas de emergencia.

El propio museo confirmó indirectamente la situación al anunciar el cierre indefinido del Tesoro de los Grandes Duques desde el 3 de febrero por "trabajos de mantenimiento extraordinarios", sin aportar más detalles.

Además, el ataque habría afectado al archivo digital del departamento de fotografía, con décadas de imágenes y documentos que podrían haber sido sustraídos.

Este incidente se suma a una creciente ola de robos y ataques contra instituciones culturales en Europa. El año pasado, el Museo del Louvre de París sufrió un asalto en el que desaparecieron joyas valoradas en más de 102 millones de euros que aún no han sido recuperadas. Más recientemente, en marzo, tres pinturas de Renoir, Cézanne y Matisse fueron robadas de un museo en el norte de Italia.