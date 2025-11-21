laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Un pasajero es condenado a 8 meses de cárcel por provocar el desvío a Vigo de un vuelo de Ryanair

Un pasajero ha sido condenado a ocho meses de cárcel y al pago de más de 10.000 euros por provocar el desvío a Vigo de un avión de Ryanair que unía las ciudades de Londres y Lisboa.

Europa Press
Publicado:

Recientemente te contábamos que un pasajero había sido condenado por agredir a otro durante un vuelo de Dublín a Tenerife. En este caso, solo le suspendieron durante 3 meses, pero ahora el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo ha condenado a ocho meses de cárcel y al pago de más de 10.000 euros al pasajero que provocó el desvío a Vigo de un avión de Ryanair que unía las ciudades de Londres y Lisboa.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023 mientras el varón estaba consumiendo bebidas alcohólicas durante el vuelo con una conducta "hostil y agresiva".

Pese a que la tripulación le solicitó que cesase, el hombre se negó, informándose al comandante, momento en el cual el ahora condenado se levantó de su asiento y se dirigió de forma intimidadora hacia el frontal de la aeronave. Finalmente, volvió a su asiento, comenzando a discutir con otro pasajero y golpeando los asientos.

Por ese motivo, el comandante decidió desviar el avión y aterrizar en Vigo, al entender que con dicha conducta del acusado se veía comprometida la seguridad del vuelo y de las más de 180 personas a bordo.

Así, ha sido condenado como autor de dos delitos de atentado y uno de lesiones a ocho meses de prisión y al pago de más de 10.500 euros de multa y responsabilidad civil.

En un comunicado, Ryanair ha celebrado esta sentencia, reivindicando que "no aceptará comportamientos conflictivos en sus aviones y seguirá persiguiendo y procesando a estos pasajeros".

"Es inaceptable que una pequeña minoría de pasajeros problemáticos se comporte mal en nuestros vuelos y moleste o retrase a sus compañeros de viaje. Celebramos la condena dictada por este tribunal español contra este pasajero problemático", ha subrayado la portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz.

