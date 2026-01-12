¿Cuándo es el próximo festivo nacional en España en 2026?: Hay que esperar a abril

Tras las celebraciones de Navidad y Reyes, muchos se preguntan cuándo llegará el próximo día festivo en el calendario laboral de España. En 2026, después del festivo del 1 de enero, no hay festivos nacionales hasta el mes de abril, lo que convierte los primeros meses del año en uno de los tramos más largos sin días no laborables comunes en toda España.

El próximo festivo nacional será el Viernes Santo, el 3 de abril de 2026, una fecha señalada en todo el país y uno de los días clave de la Semana Santa. Al caer en viernes, permitirá disfrutar de un fin de semana largo y, en muchas comunidades, de varios días consecutivos de descanso.

Calendario de 2026 | iStock

Hasta entonces, solo algunas comunidades autónomas contarán con festivos regionales o locales, como el Día de Andalucía (28 de febrero) o celebraciones propias vinculadas al calendario autonómico. Por eso, para planificar escapadas o descansos antes de abril, conviene consultar el calendario laboral de cada región.

La llegada del Viernes Santo marcará el primer gran respiro del año y el inicio de una etapa con más festivos y oportunidades para viajar o desconectar. Después del Viernes Santo no habrá que esperar mucho más al siguiente festivo, pues será el 1 de mayo gracias al Día del Trabajador.