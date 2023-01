Uno de los viajes más famosos y esperados por cualquier turista es, sin duda, dar la vuelta al mundo. Sin embargo, para planificarlo tienes que organizar muchas cosas, como por ejemplo, los destinos que te gustaría visitar, saber en cuánto tiempo vas a realizar este viaje o cuánto te vas gastar.

Una de las rutas más famosas para hacer la vuelta al mundo desde nuestro país es España, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos (Hawaii), Hong Kong, China, Indonesia, Tailandia, Malasia, India, Sri Lanka...Los países de cada continente ya dependen del viajero, pero estos son los que más se repiten entre los aventureros.

La vuelta al mundo se puede realizar en 30 días, 10 meses o 1 año, como lo anterior, depende de los destinos que quieras visitar, el tiempo que quieras estar en cada destino y, por supuesto, el presupuesto que tengas para tu viaje. Entonces es cuando llega la pregunta más esperada, ¿cuánto cuesta dar la vuelta al mundo?

Mapa del mundo | Pixabay

La cantidad necesaria para dar la vuelta al mundo durante un año oscila entre los 13.300 y 16.700 euros. No hay limite para lo que te quieras gastar, la estancia y los vuelos serán más caros en función de los requisitos que tengas, pues no es lo mismo alojarte en hoteles de lujo que en hostales, depende también si haces todas las excursiones, si comes en restaurantes o compras en un supermercado, si vas a disfrutar del ocio nocturno...etc.

La revista GQ calcula que dar la vuelta al mundo durante un año cuesta entre 13.300 y 16.700 euros para una persona que quiera viajar de mochilero. Esto implica alojarse en albergues (hostels), moverse en transporte público y viajar en avión solo cuando no exista otra posibilidad (como el tren o el autobús).

El presupuesto medio sería de unos 20 a 45 euros el día, que también varía en función de la ciudad y el país, pues por ejemplo, Australia es más caro que Vietnam. Y, por supuesto, el tipo de ruta que escojas, la ruta latinoamericana es más barata que la de Estados Unidos, por ejemplo. Por lo tanto, como consejo, te recomendamos que si quieres realizar la vuelta al mundo la planifiques con mucha antelación, ya que lo más importante es saber qué lugares quieres visitar, el transporte que vas a usar y dónde vas a alojarte.