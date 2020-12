Amberes, la ciudad del diamante

Estación Central | Imagen de Paul Hermans en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

El barrio del diamante

En las inmediaciones de la Estación Central se sitúa el barrio del diamante gobernado por las joyerías y negocios muy exclusivos, que en su mayoría son regentados por personas judías. De hecho, es tal el valor de todo lo que se comercia en estos dos kilómetros cuadrados que los comerciantes contratan su propia policía privada. Y si hubiera algún robo en alguna de las tiendas, esta policía no deja entrar ni salir a nadie de este pequeño barrio.

Plaza Mayor | Imagen de LBM1948 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

El centro de la ciudad

El centro neurálgico de la ciudad es Grotte Markt, o plaza mayor en castellano, allí está el ayuntamiento y la estatua de Bravo. Está muy cerca del Escalda, el río que rodea parte de Amberes en su llegada al mar. El casco histórico cuenta con edificios típicos flamencos, parecidos a los que podremos ver en otras ciudades como Bruselas o Gante, de estilo renacentista y construidos en el siglo XV. Amberes fue durante mucho tiempo uno de los puertos de intercambio comercial más importantes de Europa.

Royal Museum of Fine Arts | Imagen de Ads Meskens en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Linkeroever

Cruzando el río, bien por el túnel de Santa Ana o en uno de los muchos ferris de transporte público que hay, alcanzaremos la otra orilla del Escalda. Allí no veremos bonitos edificios ni importantes plazas, no hay que buscar nada, solamente sentarte en uno de los muchos bancos que hay frente al río y observar el skyline de la ciudad. Remontando el río llegaremos hasta la playa fluvial, donde no es aconsejable bañarse, pero podemos sentarnos sobre la arena si el día y las temperaturas lo permiten.

Amberes. Transporte | Pxhere

San Andrés y el sur de la ciudad

San Andrés o Sint-Andries, en holandés, es el nombre del barrio que está al sur del centro de la ciudad, un área muy señorial con preciosas casas y tentadoras tiendas de diseño. Es la zona donde está el Museo de Bellas Artes de Amberes, el Museo de Fotografía que aloja la filmoteca de la ciudad (FOMU), y el Museo de Arte Contemporáneo (M HKA). Disfrutaremos de un agradable paseo por estas calles, que se puede acompañar de una buena taza de café en cualquiera de los cafés que nos encontremos.

Zureborg | Imagen de Verónica Imedio

Zurenborg

Cerca de la estación de tren de Berchem se halla este barrio donde el Art Nouveau campa a sus anchas. No es de extrañar que a principios del siglo XX muchos de los habitantes de esta ciudad decidieran construir sus casas siguiendo esas líneas curvas inspiradas en la naturaleza y motivos florares. Recordemos que es una ciudad comercial, donde ha habido siempre mucha gente con gran poder adquisitivo. Recorrer estas calles con cámara en mano es una de las mejores cosas que podemos hacer.