Los consejos virales de una tiktoker experta en viajar barato y en no pagar equipaje extra en el avión

Viajar en avión es la mejor opción cuando decides hacer una escapada a otro país. Es rápido y medianamente cómodo, pero tiene un principal inconveniente: el equipaje que podemos llevar es limitado. Muchas veces tenemos que pagar por añadir una maleta extra, por ello hace unos días os explicábamos el truco para que la maleta te cueste la mitad de precio cuando viajas en avión. Hoy os vamos a dar otro consejo para poder subir al avión con más equipaje y sin pagar una maleta más.

La tiktoker @cheapholidayexpert se ha convertido en un referente de todas aquellas personas que quieren viajar por poco dinero. Se trata de una joven británica de 33 años que publica en su cuenta de Tik Tok diferentes vídeos con trucos para viajar, siempre con un toque de humor. Además, creó Cheap Holiday Expert, una página web en la que recoge todos estos consejos, recomendaciones y productos que comenta en estos vídeos.

Viajar con más equipaje sin pagar más

Uno de los vídeos más populares de esta joven es aquel en el que muestra cómo llevar más equipaje sin tener que pagar una maleta extra. Chelsea Dickenson, su nombre real, compró en Amazon un chaleco de pesca e incorporó en sus bolsillos aquello que quería llevar con ella y que no cabía en ninguna maleta: pasaporte, ropa deportiva, un altavoz, una baraja de cartas, una batería inalámbrica, auriculares, monedero, un bikini, desodorante y, lo mejor de todo, el ordenador.

Aunque en el vídeo explica que no sabe si la dejarán embarcar con este chaleco sin poner ningún problema, finalmente lo consigue y pasa el control. "Definitivamente, este es otro logro para no tener que pagar por el equipaje", termina comentando en el vídeo.

Utiliza tu almohada de viaje

Otro de los trucos más populares entre los viajeros es la utilización de la almohada de viaje. Esta opción también ha sido puesta en práctica por Chelsea. La joven saca el relleno de la almohada y en su lugar mete prendas pequeñas de ropa, como su ropa interior, un gorro o mallas de deporte. Además, escribe que, aunque sea un poco arriesgado, "si esto funciona va a ser algo revolucionario".

Cómo conseguir asientos con espacio extra para las piernas gratis

Otra de las grandes preocupaciones de los turistas es el espacio tan incómodo que hay en los aviones. Por ello, Chelsea también cuenta con un vídeo en el que hace una recomendación para conseguir un asiento con espacio extra para las piernas gratis en los vuelos de Ryanair y Wizz Air.

Explica que las aerolíneas asignan los peores asientos a los primeros que hacen el check in 24 horas antes del vuelo. En este sentido, deberás entrar en la página para hacer el check in y ver qué asientos quedan libres, por lo que podrás continuar con el check in cuando encuentres los asientos que más te interesan. De esta manera, aunque la adjudicación sea aleatoria, se te podrá asignar uno de los que quedan, que será los mejores. Al final del vídeo hace la prueba y en efecto, hace el check in tan solo ocho horas antes del vuelo, cuando quedaban por asignar los asientos con espacio extra en las piernas.

Además de estos consejos, en su cuenta de Tik Tok también encontrarás recomendaciones de hoteles por países, de ciudades baratas o de los mejores restaurantes de algunas de estas urbes.