Costa Rica también es un país para comérselo

La sostenibilidad es el eje alrededor del que gira el desarrollo turístico de Costa Rica, un enfoque que llega también al ámbito gastronómico con la promoción de la gastronomía local y de los productos de cercanía; para que esa promoción de la gastronomía local no sea sólo marketing y se quede más en buenas intenciones que en realidades, Costa Rica subvenciona diferentes proyectos que favorecen el desarrollo sostenible de la producción local y es en esos proyectos donde encontramos un imporante interés para los visitantes del país y es que se convierten en el mejor modo de descubrir y degustar la gastronomía local, algo que sin duda querrás hacer porque ¿quién no quiere comerse los países que visita y conocerlos no solo en sus ciudades y paisajes sino también en sus aromas y sabores?.

Para promover la gastronomía local lo esencial es fomentar el consumo de los productos locales y de cercanía, así surgió la iniciativa gubernamental Chefs Tu-MoDeLo: ¡Comprar local sabe bien! y en el marco de esa iniciativa que invita a los profesionales del sector gastronómico y turístico a sumarse a la compra local y sostenible, aparece Lecanto, una finca orgánica certificada que cuenta con su propio restaurante, un local en el que podrás degustar los productos cultivados en la propia finca y cocinados a la costarricense.

En Lecanto se produce café orgánico, un café arábico, honey y de tueste medio, también otros productos de primera calidad como tomates, chiles dulces, plátanos, pepinos, naranjas, limones, verduras de hoja, tubérculos, legumbres... ¿se te hace ya la boca agua? Seguro que sí, y eso sin que hayas todavía degustado estos ricos y naturales productos que van directos de las 14 hectareas cultivadas de la granja Lecanto hasta la cocina del propio resturante de la finca.

En su afán por sumarse no solo a la promoción de la gastronomía de Costa Rica sino a la sostenibilidad como esencia misma del país, la graja Lecanto realiza una gestión eficiente de los recursos y cuenta incluso con paneles solares para generar la energía que necesitan y un sistema de recogida de agua de lluvia que luego se utiliza para el riego de los cultivos; producen sus propios abonos y fertilizantes, siempre naturales, y dedican también parte de sus recorsos al cuidado de aves de pastoreo.

