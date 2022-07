La razón por la que puede ser ilegal que una aerolínea nos haga pagar por la maleta

El equipaje de mano es, para muchos, la única manera de poder llevar todo aquello que necesitan o desean al destino al que viajan. Y es que a veces llevar un equipaje ligero y pagar menos por él, no es posible. Ropa, neceser, utensilios tecnológicos, cargadores, etc. Tantos objetos que consideramos necesarios para nuestro día a día y que no podemos vivir sin ellos.

En 2019, Ryanair cambiaba su política sobre el equipaje de mano y consideraba que debía cobrar por éste. Poco después lo hacían otras aerolíneas, como Vueling. Para los viajeros, esto supone que si no quieres que te cobren por tus maletas, debes llevar tus cosas en bolsos o bolsas muy pequeñas donde no caben la mitad de tus pertenencias. Algo que resulta muy incómodo. Pero, ¿y si te dijera que este cobo por equipaje de mano podría estar prohibido?

Así lo explica el usuario de Tik Tok y Twitter @lawips00. En el vídeo cuenta que un juzgado de Madrid ha considerado que el equipaje de mano es un derecho. Esto significaría que estas aerolíneas estarían cobrando por algo que es un derecho del pasajero. La empresa, por tanto, no se puede beneficiar de ello.

El vídeo es una respuesta a un polémico tweet publicado por la cuenta de Ryanair España donde alega que si "no la pagas, no la llevas".

La sentencia del juzgado de Madrid es firme y se está a la espera de ver si la empresa de vuelos recurre. Al ser firme, ya existe un precedente legal y por tanto las reclamaciones del dinero cobrado por el equipaje de mano ya son una realidad. En el vídeo se explica cómo se pueden presentar dichas reclamaciones. El proceso de reclamación pasa por mandar un correo al email de la empresa de, en este caso Ryanair, con el asunto de la reclamación. Para que tenga validez, es necesario adjuntar la documentación que demuestre que pagaste ese plus por tu equipaje de mano.

