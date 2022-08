Cómo comprar los abonos de Renfe para viajar gratis en Cercanías, Media Distancia y Rodalíes

Desde este miércoles 24 de agosto ya puedes adquirir los abonos de Renfe para viajar gratis en Cercanías, Media Distancia y Rodalíes desde el próximo 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre.

Desde Viajestic hemos querido hacer un resumen de los pasos que tienes que seguir para poder adquirir cada uno de los abonos para que sea más fácil para los lectores. Algunos de ellos los puedes pedir desde la APP de Renfe y otros, sin embargo, tiene que ser en máquinas autoventa y taquillas.

Cómo conseguir el abono gratis de Cercanías y Rodalíes

- Para adquirir el abono debes registrarte previamente en renfe.com o en las App de Renfe y Renfe Cercanías.

- Puedes adquirirlo ya en los puntos de compra habituales: App de Renfe Cercanías (recomendado, así evitas colas y esperas), máquinas autoventa y taquillas de la estación.

- El abono es gratuito, pero para adquirirlo debe abonarse una fianza de 10 euros. Te recomendamos que hagas el pago mediante tarjeta de crédito/débito.

- Elige la estación de origen y destino y tan solo te aparecerá por pagar la fianza.

- La fianza se devolverá a tu tarjeta automáticamente al finalizar los 4 meses de validez del abono, siempre que hayas realizado un mínimo de 16 viajes (recuerda validar tu abono al iniciar tu viaje; en algunos casos, también podrías necesitar validarlo a la salida).

- Es importante que conserves el QR o la tarjeta durante todo el período de vigencia del Abono, para que podamos reintegrarte la fianza que has hecho.

Cómo conseguir el abono gratis de Media Distancia

- En el momento de la compra del abono, deberás elegir las dos estaciones (origen/destino) entre las que vas a viajar.

- Puedes adquirirlo ya en los puntos de venta habituales: máquinas autoventa y taquillas de la estación.

- Podrás formalizar tus viajes en los siguientes canales: App de Renfe, página web renfe.com, máquinas autoventa y taquillas de la estación (te recomendamos la formalización online, más cómoda y rápida, excepto en las relaciones de Andalucía y regionales de Rodalies).

- El abono es gratuito, pero para adquirirlo debe abonarse una fianza de 20 euros. Te recomendamos el pago mediante tarjeta de crédito/débito.

- Si se abonó la fianza con tarjeta bancaria, el importe, se devolverá a tu tarjeta automáticamente al finalizar los 4 meses de validez del abono, siempre que hayas realizado un mínimo de 16 viajes (recuerda que el acceso a los trenes de Media Distancia se hace con el abono debidamente validado o formalizado).

- Si el abono de la fianza se ha realizado en metálico, habrá que cumplimentar una solicitud específica para su devolución. Es importante que conserves el abono durante todo el período de vigencia, para que podamos reintegrarte la fianza que has hecho.

Cómo conseguir el abono Avant a mitad de precio

Desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre, podrás beneficiarte de una reducción del 50% en el precio de todos los abonos Avant que se compren en esas fechas.

Se mantienen los actuales abonos con una reducción del precio de un 50%:

-Tarjeta Plus: entre 30 y 50 viajes de ida o vuelta indistintamente. Siempre en el mismo trayecto, entre dos estaciones.

- Tarjeta Plus 10 Normal y Estudiante: 10 viajes de ida o vuelta indistintamente. Siempre en el mismo trayecto, entre dos estaciones.

- Tarjeta Plus 10-45: 10 viajes de ida o vuelta indistintamente. Siempre en el mismo trayecto, entre dos estaciones.

- Podrás adquirir tu abono Avant a precio reducido a partir del 1 de septiembre y a través de los canales de compra habituales: App de Renfe, página web renfe.com, máquinas autoventa y taquillas de la estación (te recomendamos la compra online).

- Podrás formalizar tus viajes en los canales habituales: App de Renfe, página web renfe.com, máquinas autoventa y taquillas de la estación (te recomendamos la formalización online, más cómoda y rápida).

Ten en cuenta que los períodos de validez y utilización de los abonos varían:

- Tarjeta Plus: 90 días de validez y, dentro de esta, 60 días para su uso desde la fecha de viaje de la primera formalización. No obstante, no podrán ser utilizados con posterioridad al 31 de enero de 2023.

- Tarjeta Plus 10 Normal y Estudiante: 30 días desde la fecha de compra para realizar el primer viaje y, dentro de esos 30 días, 20 días para su uso desde esa primera formalización. Se limita su uso hasta el 31 de enero de 2023.

- Tarjeta Plus 10-45: se mantiene el periodo de validez y uso de 45 días desde la fecha de la compra. No obstante, no podrán ser utilizados con posterioridad al 31 de enero de 2023.

