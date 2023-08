Un azafato revela por qué no debes apoyar la cabeza en la ventanilla de un avión: "No eres el único que lo ha hecho"

Cada día miles de personas realizan viajes en avión, ya sea por trabajo o de vacaciones y, de hecho, parte de esos viajeros se montan en nuestro avión. A veces viajar en avión puede convertirse en una situación desagradable para algunos viajeros. Así lo ha explicado un tripulante de avión, quien ha revelado en uno de sus últimos vídeos los secretos que esconden los aviones y que seguro que no conoces.

Se trata del usuario de TikTok @tommycimato, quien con frecuencia comparte contenido en esta red social para explicar aspectos relacionados con su profesión. Y, es que, ahora ha subido un vídeo explicando los secretos más impresionantes y que debes tener en cuenta para viajar en avión. De hecho, la próxima vez estarás más atento y seguirás paso a paso estos consejos, que seguro que no conocías. "5 cosas que no deberías hacer en tu viaje en avión", así comienza el vídeo.

"No olvides beber agua y jamás te apoyes la cabeza en la ventanilla del avión", enumera y añade que "no eres el único que ha hecho eso y no sabes cuántas personas o niños se han limpiado las manos u otras cosas por la ventana". Esto no es todo porque también aconseja no llevar pantalones cortos porque "es la misma situación que la ventanilla. Nunca sabes qué tan limpio estará el asiento, así que si tienes pantalones, tendrás menos gérmenes", explica.

Un hecho que se ha viralizado y que ha generado numerosos comentarios de sus seguidores. "Son pruebas de que no limpian dentro del avión", "¿No limpian después de cada vuelo?" y "¿Esto se aplica a cualquier tipo de transporte público?", son algunos de los comentarios. Mientras que otros afirman que ellos se desinfectan cada vez que bajan del avión.