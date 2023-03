WhatsApp trabaja en chats de audio, ¿en qué consisten?

La app de mensajería de Meta está actualizándose más a menudo que nunca, y hemos podido comprobar cómo con ellas no solo se mejoran algunos aspectos existentes, sino que WhatsApp también está trabajando en otros aspectos más novedosos de la aplicación. Nos referimos concretamente a la parte esencial de aplicación, como son los chats. Estos ahora contarán con una nueva modalidad, que no estará basada exclusivamente en texto, como ha sido habitual. Parece que las notas de audio y de voz están ganando la partida y cobrando cada vez más un protagonismo que antes no tenían.

Nuevos chats de audio

Como es habitual, ha sido WaBetaInfo el medio que nos ha desvelado esta nueva funcionalidad de WhatsApp, concretamente gracias a una de las versiones preliminares de la aplicación, y donde se ha dejado ver una nueva modalidad de chat que sin duda será muy interesante. Todo a partir de una captura donde podemos ver un nuevo icono dentro de los grupos, allá donde normalmente nos encontraríamos el icono de la llamada de voz. En lugar de eso, nos encontramos una nueva protagonizada por una onda de audio, que nos anticipa lo que nos vamos a encontrar en ella.

¿Cómo funcionan estos chats?

Pues la realidad es que, a pesar de haber aparecido en esta versión de WhatsApp, no queda todavía claro en qué se diferenciará de los chats habituales. Y es que por un lado parece que las imágenes nos muestran una interfaz donde el audio cobra protagonismo, con uno icono de colgar la llamada en la parte superior derecha que nos parece un poco difícil de descifrar, ya que en teoría en este chat no hay llamadas de voz como tal. Puede ser como otro tipo de chats de audio que se han dejado ver con otros nombres en diferentes redes sociales.

Y que básicamente permiten mantener conversaciones exclusivamente de audio sin que esto implique en que estemos haciendo una llamada. Sería algo así como una forma de navegar por una conversación o chat a la vez que escuchas en tiempo real hablar a otras personas dentro del grupo, pero entendemos que, en una comunicación unidireccional, y no como sería en una llamada. La verdad es que, existiendo las llamadas de voz y las notas de voz, se nos hace difícil el encaje de esta nueva funcionalidad, pero entendemos que debería ser algo así como un híbrido de ambos.

Como una nota de voz que escuchas en tiempo real de otra persona, mientras haces tus cosas. En cualquier caso de momento es una función muy limitada, que no está activa, y que se ha dejado ver solo en la versión 2.23.7.12 de la beta de WhatsApp para Android. Por tanto de momento es eso, solo un esbozo, pero ya nos avanza que algo grande está por venir a la app de mensajería, con un tipo de chats muy diferentes de lo que estamos acostumbrados, pero que pueden correr el peligro de solaparse con otras modalidades de chat dentro de la aplicación de Meta.