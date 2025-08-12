Instagram: así puedes activar o desactivar tu ubicación

Muchas aplicaciones nos piden permiso para utilizar la ubicación de nuestro teléfono móvil. Una de estas es Instagram. Si no quieres que la red social de Meta sepa donde te encuentras en cada momento, así puedes desactivarlo.

Desactiva la ubicación en Instagram

Recientemente, Instagram ha incorporado a sus funciones una herramienta similar a snap map, la cual permite ver en tiempo real dónde se encuentran sus usuarios. Del mismo modo que pueden saber dónde te encuentras. Aunque por el momento solo está disponible en Estados Unidos. Una funcionalidad que ha abierto el debate acerca de la privacidad y la seguridad. A través de la app en la pestaña mensajes, no solo podemos localizar a todos nuestros amigos que se encuentren cerca de nuestra posición, también puede verse publicaciones relacionadas con estos lugares.

Permiso ubicaciónIInstagram | TecnoXplora

El principal cometido de esta función, es poder ubicar a tus contactos en tiempo real, siempre y cuando hayan activado esta opción, así como ofrecer información a los anunciantes y comercios de qué lugares visitas con frecuencia. Aunque eta también puede ser usada de forma ilícita para controlar nuestros movimientos, lo cual representa un peligro. Aunque esta función por defecto se encuentra desactivada, y que debemos activarla o desactivarla en función de nuestras preferencias. Si la hemos activado, nuestros contactos podrán ver nuestra posición en el mapa, así como en las publicaciones que has etiquetado e incluso en los chats. Además, pulsando sobre cualquier usuario que aparece en el mapa puede incluso escribirte un mensaje directo.

No es condición indispensable tener activada esta opción para consultar el mapa y ver que se encuentra cerca de ti, por lo que, aunque la desactives, podrás seguir viendo la ubicación del usuario que si hacen uso de esta funcionalidad. Para activar y desactivar, tienes que seguir los siguientes pasos:

Desde la Instagram, pulsa sobre mensajes en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Accede a la función mapa que aparece en la parte superior de la bandeja de entrada.

Donde encontramos el icono del engranaje , que se encuentra a la derecha.

, que se encuentra a la derecha. Desde aquí, accedemos a los ajustes, en este apartado encontramos varias opciones con quien queremos compartir nuestra ubicación .

. Podemos elegir entre las diferentes opciones:

Amigos o seguidores a los que sigues

Amigos cercanos.

Amigos seleccionados.

Nadie.

Por último, toca actualizar , para aplicar los cambios que hayas realizado en la configuración.

, para aplicar los cambios que hayas realizado en la configuración. Si quieres saber a simple vista cuál es tu configuración en cuanto a ubicación se refiere, puedes verlo en mapa, junto a tu icono encuentras una serie de flechas:

Flecha azul, comparte ubicación con determinadas personas.

comparte ubicación con determinadas personas. Punto rojo , no compartes ubicación con nadie.

, no compartes ubicación con nadie. Triángulo naranja, compartes tu ubicación, pero la app, no tiene permiso para acceder a la ubicación del dispositivo.

En las cuentas de menores, serán los padres los que decidan si pueden o no compartir. Siempre y cuando hayamos configurado el control parental de la cuenta del menor. Si es así, incluso recibiremos una notificación en el momento en que se comparta la ubicación.