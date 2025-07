WhatsApp ya prueba la solución definitiva para que no olvides responder ningún mensaje

A lo largo del día podemos recibir en WhatsApp decenas o centenares de mensajes, y cuando hablamos de empresas, pueden ser perfectamente miles. Y obviamente, en cualquiera de los casos, según lo atareados que estemos, será más difícil poder responder a todos esos mensajes que nos van llegando. En este caso, hemos conocido que WhatsApp ya prueba un nuevo método para que no nos olvidemos de ningún mensaje, tampoco de esos que deberíamos responder en algún momento, pero que por lo que sea, ahora no podemos atender.

Nuevos recordatorios de WhatsApp

Y es que ahora hemos conocido que algunos usuarios de la Beta de WhatsApp han comenzado a ver una nueva funcionalidad, que permite crear recordatorios para ciertos mensajes. No se trata de un recordatorio genérico, como lo puede hacer una aplicación de calendario, sino que en este caso lo que estamos poniendo en el foco, y básicamente recordándonos a nosotros mismos, es la existencia de un mensaje concreto, que debemos recordar por alguna razón.

Básicamente, cuando creamos una de estas alertas o recordatorios, lo que recibimos es una notificación para que volvamos a ese mensaje, volver a visitarlo en la aplicación. Porque según las capturas compartidas, lo que veremos será una notificación en el teléfono, que nos mostrará este mensaje en concreto dentro de la notificación, o bien la parte visible de este basándose en la longitud que tenga.

Pues bien, para crear uno de estos recordatorios, según las capturas de pantalla adjuntadas por WabetaInfo, tendremos que pulsar de manera prolongada un mensaje dentro de la sala de chat. Una vez pulsado, tendremos que seleccionar el botón de los tres puntos verticales, en la parte superior derecha de la pantalla. Ahí veremos la nueva función, que se denomina algo así como Recordármelo, y al pulsarla, nos permite configurar la alerta.

Al hacerlo, veremos un menú donde podemos elegir hasta cuatro ajustes diferentes. Uno para que nos lo recuerde en 2 horas, otro para que lo haga en 8 horas y otro para que lo haga en 24 horas. Mientras que el último nos permite personalizar el recordatorio al tiempo que necesitemos. De esta manera, una vez elegido el intervalo preferido, recibiremos en ese tiempo una notificación donde veremos el mensaje en cuestión directamente integrado en ella.

Esto se ha dejado ver en la versión 2.25.21.14 de la beta de WhatsApp para Android. Por lo tanto, todavía está limitada a los usuarios que cuenten con esta versión preliminar. Incluso aquellos que contamos también con la beta, pero que no hemos recibido aún la actualización, no hemos podido contar todavía con esta nueva función. Incluso después de haber instalado la última actualización, no ha habido manera de encontrar esta nueva función de la app de mensajería de Meta. Debería tardar todavía algunas semanas o meses en llegar a todos los usuarios, según vaya llegando a las versiones estables. Sin duda una función muy útil, que evitará que olvidemos algunos mensajes, que por la razón que sea, es importante que tengamos en mente antes de expirar un determinado plazo.