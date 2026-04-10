El ajuste que mejora la calidad de tus Stories

El secreto para mejorar la calidad de tus publicaciones en Instagram está en un ajuste oculto que casi nadie tiene activado. Para encontrarlo, simplemente tienes que entrar en la pestaña de tu perfil y pulsa en las tres rayas que aparecen arriba a la derecha.

Una vez ahí, ve al apartado de configuración, entra en cuenta y busca la opción llamada uso de datos. Lo más importante es que actives el botón deslizante de "Elementos subidos de alta calidad" para que Instagram no comprima tanto tus vídeos.

Pero esto no es todo para lograr un resultado profesional en tus redes. El segundo consejo clave es que dejes de usar directamente la cámara interna de la aplicación de Instagram para grabar. En su lugar, utiliza siempre la cámara nativa de tu móvil y luego sube el archivo desde la galería del teléfono.

Con estos dos simples gestos conseguirás que tu contenido se vea mucho más nítido y con una calidad superior. Notarás la diferencia de inmediato en cuanto subas tu primer vídeo con estos ajustes aplicados. Este pequeño cambio marcará la diferencia entre un perfil descuidado y uno profesional.

Además, conviene tener en cuenta que la percepción de calidad no solo influye en la estética del contenido, sino también en cómo lo interpreta el propio algoritmo de la plataforma. Un vídeo más nítido, con mejor resolución y sin compresión excesiva, tiende a retener durante más tiempo la atención de los usuarios, lo que puede traducirse en un mayor alcance y visibilidad dentro de la red social. Es decir, no se trata solo de que se vea mejor, sino de que también puede rendir mejor.

Por otro lado, cuidar estos pequeños detalles técnicos es lo que marca la diferencia en un entorno cada vez más competitivo como Instagram. A medida que más creadores y marcas apuestan por contenido de calidad, optimizar ajustes como estos deja de ser un simple truco para convertirse en una práctica esencial. Dedicar unos minutos a revisar la configuración y el proceso de subida puede ser clave para destacar frente al resto y construir una imagen más sólida y profesional en redes sociales.