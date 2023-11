Revolución en WhatsApp: podrás tener dos fotos de perfil, ¿para qué?

La aplicación de mensajería de Meta ha pisado el acelerador de las actualizaciones, y hemos visto cómo en las últimas semanas no ha hecho más que anunciar nuevas funcionalidades, que sin duda hacen más atractiva que nunca esta app de mensajería. Ahora hemos conocido una sorprendente función de la aplicación, que sin duda nos ha generado mucha curiosidad, y que podría cambiar por completo nuestra relación con las personas desconocidas que se mueven por nuestro perfil en la app de mensajería.

Una foto alternativa de perfil

Desde WaBetaInfo no solo han descubierto esta funcionalidad relacionada con la foto de perfil, sino toda una gama de características que estarán disponibles dependiendo de la persona que acceda a nuestra información de perfil. Básicamente WhatsApp nos va a permitir mostrar una imagen de perfil a las personas que conocemos, que son nuestros contactos, y otra muy diferente, o inexistente, para esas personas desconocidas que pululan por la app.

Esta nueva funcionalidad será bastante similar, o una extensión, de la que utilizamos para limitar el acceso que tienen otras personas a nuestro perfil, a información como la última hora en la que nos conectamos, o si hemos leído un mensaje. Esas funciones se pueden limitar en base a la persona que esté accediendo a la información, si es contacto o no. Y en este caso pasará lo mismo. Porque ahora vamos a tener la opción de mostrar un perfil diferente según la relación que tengamos con esa persona.

Como se puede ver en las imágenes compartidas por este medio, será posible crear un perfil alternativo, al que solo tendrán acceso determinados usuarios que no sean contactos dentro de la app. Por lo que podemos optar por poner una foto más genérica en estos casos, o directamente borrarla para que cuando alguien que no nos conoce acceda a la aplicación no pueda ver nada personal en nuestro perfil hasta que le añadamos como un contacto.

Lo más notable evidentemente será la foto de perfil. Ya que actualmente independientemente de la relación que tengamos con esa persona vamos a poder ver su foto de perfil o frase de estado. Pero en el momento que esta nueva función esté activa, ya será diferente, y podremos dar una imagen diferente de nuestro perfil a esas personas que están dentro de nuestros círculos más cercanos, y otra alternativa a los demás.

Esto se ha dejado ver una vez más en las versiones preliminares de la app de mensajería. Concretamente en la beta de WhatsApp para Android en su versión 2.23.24.4. Esta función se encuentra en desarrollo, por lo que, aunque instalemos esta versión en nuestros móviles, vamos a seguir sin ver nada de esto en los ajustes de privacidad de WhatsApp. Pero es evidente que cuando se deja ver así, es que está realmente cerca.

Al igual que pasa con la información sobre lectura de mensajes, esta nueva sección de Foto de perfil permitirá elegir si esta la ven personas conocidas o no. Y a su vez podremos configurar ese perfil alternativo que se verá según quién acceda a él.