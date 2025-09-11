WhatsApp: los "check" blancos van a desaparecer para siempre

Si hay un elemento popular y polémico a la vez cuando hablamos de WhatsApp, esos son los check azules. Estos han dado mucho de que hablar a lo largo de los años, porque su aparición o no en la sala de chats han creado verdaderos problemas de ansiedad a muchos usuarios, y grandes malentendidos. Como sabéis, estos check azules son el método con el que WhatsApp nos informa de que un mensaje no solo ha sido entregado, sino que también ha sido leído. Obviamente, si estos check dejan de colorearse en azul, es que o tenemos un problema de conexión, o nos están ignorando. Pero para sorpresa de muchos, los check azules en algunos casos han sido también blancos, pero eso se ha acabado definitivamente.

Todos serán azules

Esa es la certeza que podemos tener después de haber conocido los últimos cambios en la beta de la app de mensajería. Y es que el problema del color de los check ha venido tradicionalmente por la aplicación de distintos temas en la aplicación. Como sabéis es posible cambiar no solo el fondo de pantalla del chat, sino también el color de las burbujas de los mensajes.

Estos colores habían provocado que en algunos casos, para garantizar la visibilidad, los check de confirmación se mostraran de color blanco, en lugar del azul tradicional. Pero eso está cambiando con la última versión de la versión beta de WhatsApp para iOS, la que conocemos como TestFlight. En la imagen adjunta por WabetaInfo, se puede comprobar cómo ahora, en temas con colores tan dispares como el morado o el naranja, se mantiene el check de color azul.

Y sobre todo en el caso del color naranja, el azul no queda especialmente bien, generando esa sensación de moaré que nos brindan estos colores cuando se visualiza sobre una fuente de color de tintes rojos. Pero la decisión es rotunda, y ahora WhatsApp mostrará todos los check de comprobación en el tradicional color azul. Y es que la solución adoptada por WhatsApp para poder adaptar estos check a los diferentes temas no ha sido precisamente bien recibida por los usuarios.

Hasta ahora, en estos temas de colores diversos, se utilizaba el color blanco para mostrar que el mensaje ya se había leído, mientras que el color de entrega de mensaje seguía siendo gris. Esto ha generado muchos problemas a los usuarios que no alcanzaban a distinguir un color de otro según el tema, o al menos de un primer vistazo. Y es verdad que con algunos fondos, el gris y el blanco se pueden convertir en colores casi idénticos.

Por eso tiene sentido que se apueste todo al azul de nuevo, y si nos crea cierto efecto de profundidad al visualizarlo, creemos que se puede aguantar perfectamente. Pero desde luego se entiende mucho mejor, y además creo que es bastante más coherente a nivel de interfaz. Un cambio que debería llegar a todos en las próximas semanas, toda vez que de momento se ha actualizado solo en las versiones preliminares, y principalmente en la versión para empresas, que, obviamente, suelen personalizar visualmente los chats. Pero es algo que también ocurre, en menor medida, con los chats de usuarios estables.