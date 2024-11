Tecnología que te ayuda a dormir mejor cada noche

El estrés es uno de los detonantes de muchas de las enfermedades que sufrimos. Combatirlo es una tarea que llevan a cabo millones de personas en todo el mundo y son muchas las cosas que podemos hacer para intentar acabar con este o minimizar su efecto nocivo sobre nosotros.

Gadget que te ayudan a liberar el estrés y mejorar el sueño

Tanto la ansiedad como el estrés son factores que afectan negativamente a nuestra salud. Estos afectan a aspectos tan importantes en nuestra vida como es el sueño. Para aliviar este estrés podemos recurrir tanto a técnicas como dispositivos que nos ayuden en esta tarea. Imagina tener un dispositivo portátil, que podemos llevar a todas partes, el cual nos ayude a relajarnos y conciliar mejor el sueño. Gracias a las tecnologías diseñadas para calmar nuestro cuerpo y mente, podremos mejorar el descanso. Estos dos interesantes modelos que te presentamos, con los que podremos obtener un sueño profundo al mismo tiempo que aliviamos el estrés y la ansiedad.

Ortorex Dispositivo portátil | Ortorex

El dispositivo portátil para el sueño Ortorex, es una solución para aquellos que buscan una solución para combatir el estrés y relajarse en el día a día. Su tecnología de impulsos eléctricos de baja frecuencia, consigue la relajación del cuerpo de forma segura sin causar molestias. Cuenta con varios modos ajustables y niveles de intensidad, se adapta de forma individualizada a nuestras necesidades lo que nos ofrece con un solo toque un sueño reparador. Muy cómodo de usar para transportar gracias a su diseño ergonómico y ligero. Dispone de batería interna que podemos recargar a través de un USB tipo C con lo que se convierte una opción práctica y duradera. Su precio es de unos 38 euros.

CES, dispositivo de electroterapia | CES

Otra opción, aunque su precio es algo superior al anterior es el dispositivo CES que podemos adquirir por unos 85 euros. Una herramienta no invasiva y eficaz, que persigue su mismo fin. Su funcionamiento a través de suaves microcorrientes que se aplican a través de unos electrodos que debemos colocar en nuestras orejas, lo que hacen es estimular el sistema nervioso central, para favorecer la producción de neurotransmisores como la serotonina clave en nuestro descanso. Dispone de 9 niveles de intensidad, un modo confort y un modo refuerzo se adapta a nuestras preferencias. Funciona alimentado por una batería recargable de 1500 mAh de Li-ION recargable por USB C, que le proporciona una autonomía de hasta 14 días con un uso de 30 minutos, lo que hará que no tengamos que cargarlo en dos semanas. Lo que hace que su uso sea sencillo y cómodo, ideal para aquellos usuarios con problemas de sueño o estrés acumulado.

Es importante crear una rutina del sueño para mejorar nuestro rendimiento cerebral y mejorar otros aspectos como son nuestra salud y estado de ánimo. Algo que podemos implementar a nuestras rutinas nocturnas para mejorar no solo la calidad de sueño, además ayudar a nuestros cerebro y cuerpo para recuperarse del estrés que aculamos durante el día.