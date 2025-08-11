Vecinos de Las Médulas y Carucedo regresan a sus casas, algunas afectadas por las llamas

El medio millar de vecinos de Carucedo y de Las Médulas que anoche tuvieron que ser desalojados junto a otros municipios de esta zona de la Comarca del Bierzo (León), por las llamas del incendio declarado el pasado sábado en Yeres, han podido regresar ya a sus casas aunque algunas han resultados afectadas.

Además, el espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y corazón turístico de la comarca, se ha visto afectado por las llamas, según ha explicado a EFE el alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, quien ha asegurado que este desastre va a cambiar la vida a todos los que viven en la zona.

Ha explicado que a falta de que la Junta recabe datos sobre el impacto del incendio en el espacio de Las Médulas, su daño ha sido irreparable con castaños centenarios arrasados por el fuego.

El Gobierno autonómico ha convocado una rueda de prensa este lunes en León en la que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, dará información detallada de la evolución del incendio y de las consecuencias.

Evaluación de daños

De hecho, fuentes de la Junta han indicado a EFE que un helicóptero está sobrevolando la zona, cuyos accesos están cortados, para realizar una primera valoración.

Por otra parte, fuentes de la Subdelegación del Gobierno de León han avanzado a EFE que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado esta noche más de 200 militares y 73 vehículos para intentar controlar el incendio de Yeres y que se suman así a los 57 militares y 55 medios desplegados en un principio.

Además, otros 58 militares y 28 vehículos se han desplegado en Orellán.

El alcalde de Carucedo ha señalado que, si bien muchas viviendas se han salvado de las llamas a escasos metros porque el fuego ha entrado en el pueblo, otras como cinco casas en Las Médulas han resultados calcinadas, así como viviendas auxiliares, gallineros y naves de almacenaje.

De este modo, los daños materiales han sido cuantiosos aunque afortunadamente no hay que lamentar heridos, por lo que el regidor ha querido agradecer a todos y cada uno de los miembros del operativo.

"El fuego atravesó el pueblo y esto nos va a cambiar la vida", ha lamentado.

La carretera N-536 se encuentra totalmente cortada desde el kilómetro 21 en Carucedo al kilómetro 7 en Priaranza del Bierzo.

Además, hay visibilidad reducida por humo y polvo en la N-630 desde el kilómetro 161 en Cembranos al 162 en San Cibrián en ambos sentidos.