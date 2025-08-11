El nuevo Honor Play 10C es un smartphone con pantalla de 120 Hz y batería de 6000 mAh por 75 €

Los móviles Android no dejan de sorprendernos, sobre todo porque nos ofrecen una relación de prestaciones y precio cada vez más extrema. Este nuevo teléfono de Honor es uno de los mejores ejemplos que podemos poner hoy en día, porque nos ofrece alguna característica que no podemos encontrar ni en un iPhone 16, y todo ello a pesar de no costar tan siquiera 100 euros. El mejor ejemplo de que para contar con algunas características no es necesario vaciar al bolsillo, al menos en demasía, eso sí, nos tocará todavía esperar para que se haga una realidad.

Ficha técnica del nuevo

Este teléfono, para empezar, tiene un diseño bastante atractivo, con dos sensores de cámara, o al menos dos grandes lentes en la parte trasera, que no necesitan de un módulo para ubicarse en la esquina superior y son bastante llamativas. Un móvil que además, a pesar de su precio tan ajustado, no tiene notch, sino cámara perforada en la parte delantera, cerca del bisel superior de la pantalla de este teléfono.

Honor Play 10C | Honor

Pasando a sus características, destaca por una pantalla que cuenta con un tamaño de 6,61 pulgadas, con tecnología LCD, que a su vez nos ofrece una resolución HD+ de 720x1604 píxeles. Lo más llamativo es su tasa de refresco de 120 Hz, algo que como os decíamos, no encontramos tan siquiera en los iPhone 16 que no son variantes Pro, su brillo es de 1010 nits pico. Es un móvil bastante potente además, ya que su MediaTek Dimensity 6300 es uno de los más potentes de la gama media, y además nos ofrece conectividad 5G.

Las versiones con las que llega al mercado ofrecen 6 GB u 8 GB de memoria RAM, así como un almacenamiento de 128 GB o 256 GB de almacenamiento interno. Su cámara de fotos no es nada espectacular, pero sí efectiva y hace lo que podemos esperar de ella, gracias a un sensor trasero de 13 megapíxeles. Delante, la cámara para selfis nos ofrece una resolución de 5 megapíxeles

La batería es otro de los puntos fuertes, ya que nos ofrece una capacidad de 6000 mAh, lo que nos brinda autonomía para más de un día de uso sin problema. Quizás la carga no es tan rápida como esperábamos, y se queda en unos modestos 15 W de potencia. Un móvil que se estrena con Android 15 como sistema operativo, bajo la pertinente capa de personalización de Honor. A pesar de la gran batería que nos ofrece, su peso se queda en 197 gramos, no llega a los 200 gramos. Y además ofrece un grosor razonable, de 8,39 mm. El resto de sus dimensiones son de 163,95 mm x 75,6 mm.

Un móvil que desafortunadamente se ha lanzado de momento solo en China, y que tendremos que esperar para comprobar si se va a lanzar fuera de China, y por supuesto a qué precio. De momento, en el país asiático se ha estrenado, por tanto, solo 75 euros al cambio para la versión básica, de 4 GB+128 GB.