¿Meteorito o basura espacial? El misterioso destello que iluminó el cielo del sur de España

El pasado viernes 8 de agosto por la noche, varios vecinos del sur de España fueron testigos de un fenómeno tan fugaz como sorprendente: un intenso destello atravesó el cielo, dejando tras de sí una breve estela luminosa que se desvaneció en cuestión de segundos.

Las redes sociales pronto se llenaron de vídeos y comentarios de quienes creyeron haber presenciado la caída de un meteorito. Sin embargo, según han indicado expertos en astronomía, lo más probable es que se tratara de basura espacial reentrando en la atmósfera.

Tal y como revela la experta Mar Gómez a través de su perfil de X (antes Twitter), esta gran bola de fuego fue la reentrada en la atmósfera de la cuarta etapa del cohete chino Jialong-3.

Este tipo de eventos ocurren cuando restos de satélites o cohetes, tras completar su vida útil, pierden altitud y se desintegran al rozar con las capas más densas de la atmósfera. El intenso brillo que generan suele deberse a la fricción y el calor, que provocan que los fragmentos se quemen a gran velocidad.

Aunque no es un fenómeno raro, sí resulta espectacular y puede confundirse fácilmente con la entrada de un meteorito natural. En este caso, todo apunta a que el destello fue obra de la mano humana… pero la imagen que dejó en el cielo fue digna de una película de ciencia ficción.