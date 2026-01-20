¿Quieres acceder a la versión beta de WhatsApp? Ahora va a ser más sencillo

Formar parte de la beta de WhatsApp no es algo que podamos asociar sólo con aquellas personas más techies o interesadas por seguir el desarrollo de la app. Sino que es una manera de acceder antes que nadie a las novedades que Meta va implementando en la app. En esta ocasión hemos conocido una funcionalidad que están probando ya y que va a facilitar que más personas formen parte de esta versión beta, que sin duda es algo recomendable si hacemos un uso intensivo de la app.

Nueva función para acercar la beta a más usuarios

Una vez más gracias a WabetaInfo hemos podido conocer una de las novedades más recientes de la aplicación de mensajería. Y son precisamente quienes ya cuentan con acceso a la versión beta quienes ya pueden probar esta nueva funcionalidad, que precisamente busca llevar esta versión preliminar de la app a más personas. Actualmente, el proceso de unirse a la versión beta se desarrolla dentro de la Play Store, pero con esta nueva función cambia por completo.

Nosotros hemos actualizado la aplicación a la última versión de la beta, pero de momento no hemos visto esta función. En caso de recibirla, la encontraremos dentro de los ajustes de WhatsApp, y en estos, debajo de la función de invitar a un amigo. Ahí encontraremos una nueva sección denominada acceso previo a nuevas funciones. Al entrar en ella nos encontramos con una sola función, denominada Unirse al programa beta, junto a un deslizante que debemos pulsar para entrar en esta versión preliminar. Esto no solo nos facilita acceder a la beta sin necesidad de depender de la Play Store, sino que a la inversa también es más sencillo. Ya que podemos salir de la beta pulsando de nuevo el deslizante hasta desactivar la función. En ese momento la app nos preguntará si queremos salir de la beta.

Esta nueva función ha aparecido en la versión 2.26.2.11 de la beta de WhatsApp para Android, aunque en nuestro caso tenemos esta misma versión beta y no hemos visto la nueva funcionalidad activa todavía, por lo que puede que tenga que ver con un despliegue paulatino, y que no todos los usuarios van a poder ver. Pero es cuestión de tiempo, quizás de semanas, que esta posibilidad esté disponible para todos los usuarios de WhatsApp, estén o no en la beta.

Y es que es útil para ambos, tanto para sumarse, como para dejarla. Ya que debemos tener en cuenta que la beta no solo nos brinda muchas novedades. Sino que también puede traernos problemas inesperados, más propios de este tipo versiones preliminares, que prueban sobre todo la estabilidad de las funciones, y no siempre con todas las garantías, por lo que se trata de una versión que obviamente no es para todos los usuarios.

Pero si quieres probar, ahora va a ser más sencillo que nunca con esta nueva funcionalidad, que ya está llegando poco a poco a cada vez más usuarios de WhatsApp para Android.