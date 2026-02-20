MÁS PRIVACIDAD
WhatsApp ya prueba una función para ocultar spoilers, ¿cómo funciona?
Ya nadie podrá arruinarte el final de tu serie favorita gracias a esta funcionalidad que está probando la app de mensajería más popular.
Es algo bastante habitual cuando chateamos en grupos, que algún miembro tenga un desliz y desvele un spoiler sin quererlo, sin ser consciente de que hay personas que podrían no conocer la información de la que habla y arruinarle el desenlace de su serie favorita. Pues bien, ahora WhatsApp está probando una función que ya habíamos conocido antes en Telegram, pero que es especialmente útil para estos casos, y es una herramienta para evitar los spoiler de cualquier tipo.
¿Cómo funciona esta característica?
Pues bien, tal y como han desvelado desde WabetaInfo, esta característica ha sido diseñada para evitar que un determinado texto que podría ser un potencial spoiler, pueda ser leído por otros usuarios del chat. Para ello, ahora cuando damos formato al texto, aparece una nueva opción en la parte baja del menú, que nos permite seleccionar Spoiler. Al pulsar este botón, el texto seleccionado aparecerá oculto en el chat.
Solo podremos verlo si pulsamos sobre él, al hacerlo, este aparecerá para revelarnos su contenido real. De esta manera el contenido solo aparecerá si nosotros interactuamos con el texto, y por defecto se verá oculto, por lo que debemos realizar una acción deliberada para que el texto del spoiler se revele, y por tanto nadie nos podrá decir que leímos el texto sin querer. Desde luego nos parece una función genial para esos grupos donde de vez en cuando se comenta un capítulo de esa serie favorita que no nos ha dado tiempo a ver.
La funcionalidad de momento se ha dejado ver en la versión de WhatsApp para iOS, aunque por ahora solo en su versión beta, así que podemos decir que es una función aún en desarrollo, y que solo está visible para aquellos que bucean por el código de manera habitual. Por ahora parece que la función solo afecta a mensajes de texto, por lo que no parece que vaya a extenderse a imágenes o vídeos, que también podrían recibir el tratamiento de un spoiler en el futuro.
El spoiler se podrá aplicar tanto a una palabra individual, a una frase, o a todo un mensaje de WhatsApp, de tal forma que podemos elegir el nivel de privacidad con el que escribimos el mensaje y lo enviamos al resto de integrantes del chat. Es de esperar que esta función llegue pronto también a la versión beta de WhatsApp para Android. Por otro lado, desde la publicación advierten de que algún usuario de la beta de iOS, podría ver ya la función en el menú contextual.
Pero parece que este botón no es funcional, por lo que no esperéis que vaya a funcionar para crear un spoiler. Esto es algo que suele ocurrir cuando una función se está probando, para eso están esas versiones Beta de las aplicaciones, como esta.
