Ojo con las copias de WhatsApp, esta versión “falsa” venía con troyano

Cuando hablamos de fraude, estafa o robo de datos en un móvil, a muchos de nosotros se nos vienen a la cabeza los troyanos, unos virus diseñados para tomar el control de nuestro móvil y por tanto también de sus datos. En esta ocasión los expertos de ciberseguridad de Karspersky han descubierto que una de esas versiones alternativas de WhatsApp, de las que tanto nos han advertido desde Meta, cuenta con un troyano integrado que como os podéis imaginar ha sido diseñado para robarnos todo tipo de datos de nuestro teléfono.

Una versión alternativa y modificada

El problema en este caso es que no solo hablamos de una copia de WhatsApp alternativa, de hecho, se trata de la aplicación YoWhatsApp, que es una de esas versiones modificadas de la app de Meta, que ofrecen diferentes funcionalidades, pero que la empresa de Mark Zuckerberg ya nos ha advertido que son muy peligrosas. Y es que no solo son peligrosas por razones obvias, sino que en este caso además la app alternativa a WhatsApp ha sido modificada para integrar el troyano por parte de los hackers.

WhatsApp | Foto de Eyestetix Studio en Unsplash

De esta manera quienes han optado por esta app alternativa, no solo han asumido los riesgos inherentes a este tipo de versiones, sino que además se han encontrar con el riesgo añadido de ser afectados por uno de estos troyanos. Por tanto, los hackers se han dedicado a introducir en el mercado versiones modificadas de YoWhatsApp para afectar a un gran número de usuarios. Pero lo más peligroso lo encontramos cuando se pone en acción el propio troyano integrado.

Porque el objetivo de este es enviar las credenciales de WhatsApp de la víctima al servidor de los hackers, que como os podéis imaginar tomarán el control de la cuenta, probablemente para extorsionar a sus víctimas con la revelación de conversaciones privadas y material multimedia. Una vez que los hackers toman el control de esta información también lo hacen de los permisos necesarios en el teléfono para poder acceder por ejemplo a la información de los mensajes SMS. Si acceden a este contenido, es más sencillo para ellos poder hackear las cuentas, ya que, si hay activada la protección en dos pasos, es necesario acceder a esa información de los SMS.

Este troyano también es capaz de suscribir a las víctimas a servicios de tarificación premium, de esos que tienen un alto coste porque envían mensajes a números de tarificación especial que luego vemos reflejados en la factura de nuestro operador. Y todo ello por supuesto en segundo plano y sin que tengamos conocimiento de ello. Eso sí, para tranquilizarnos hay que aclarar que no es fácil acceder a esta copia de WhatsApp, y que principalmente se está distribuyendo en la plataforma Snaptube en su versión modificada.

Por tanto, si nos limitamos a descargar WhatsApp desde la Play Store o desde la App Store no deberíamos tener problemas. Pero este tipo de amenazas nos deberían hacer repensarnos nuestra relación con este tipo de apps alternativas a WhatsApp, para convencernos de una vez de que no merece la pena el riesgo al que nos enfrentamos al descargar este tipo de aplicaciones, que en realidad no nos ofrecen nada especialmente relevante.

