Tu cuenta de WhatsApp puede ser eliminada si utilizas estas versiones no autorizadas

WhatsApp es la red social de mensajería instantánea más utilizada alrededor del mundo. Cuenta con muchas funcionalidades: crear grupos, hacer videollamadas, enviar archivos de texto, fotos vídeos... Sin embargo, en ocasiones estas funcionalidades no son suficientes para algunos usuarios, que buscan exprimir al máximo la aplicación y personalizar hasta el más mínimo detalle.

Ahí es donde entran en juego las versiones de WhatsApp de terceros. Se trata de aplicaciones no desarrolladas por WhatsApp; sino por otros desarrolladores ajenos a la red social de Meta. Estas plataformas clonan la aplicación original y le añaden funcionalidades, como la personalización de colores o poder tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo dispositivo.

Sin embargo, utilizar una aplicación que sustituya a WhatsApp como estas puede traer consecuencias para el usuario. Por ejemplo, si la aplicación de Meta descubre que una persona utiliza una de estas aplicaciones, WhatsApp puede suspender temporalmente la cuenta.

Como explican en su apartado de Preguntas y Respuestas Frecuentes, que aparezca el mensaje de que una cuenta está "suspendida temporalmente" significa que, probablemente, el usuario esté utilizando "una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp", comentan.

Además, este mensaje también puede aparecer si WhatsApp sospecha que un usuario recopila información o extrae datos de "maneras inaceptables".

Cómo dejar de tener una cuenta suspendida en WhatsApp

La plataforma de mensajería nombra WhatsApp Plus y GB WhatsApp como aplicaciones de terceros que no están autorizadas por Meta. Estos programas son "versiones alteradas" de la aplicación original y están desarrolladas por terceros, además de infringir las Condiciones del servicio del auténtico WhatsApp.

La aplicación de Meta no avala el uso de estas plataformas de terceros, ya que no es posible validar sus prácticas de seguridad. Por tanto, si WhatsApp sospecha que un usuario extrae información de la aplicación o utiliza alguna de estas versiones no autorizadas puede suspender una cuenta temporalmente.

Para conseguir desbloquearla, el usuario debe volver a utilizar la versión oficial de WhatsApp o dejar de extraer datos. Si no, advierte la aplicación, "tu cuenta podría ser suspendida permanentemente".

Aplicaciones por las que WhatsApp podría suspender una cuenta

Tanto en Play Store de Android como en la Apple Store de iOS hay multitud de versiones de WhatsApp. Algunas prometen personalización de colores, otras estilos de letra o emoticonos diferentes, por ejemplo. También están las que permiten tener dos cuentas con números de teléfono distintos en un solo terminal.

Algunas de estas versiones más famosas son WhatsApp Plus y GB WhatsApp. La aplicación de Meta nombra a estas dos específicamente, e incluso muestra a los usuarios un tutorial en varios pasos para dejar de utilizarlas y volver a la aplicación original. Otras versiones de WhatsApp que podrían conllevar que se suspenda temporalmente la cuenta son: Fouad WhatsApp, WhatsApp Aero y OBWhatsApp, entre otras.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Descubre el nombre que te han puesto tus amigos en WhatsApp con este truco