Microsoft estaría en negociaciones para comprar TikTok en Estados Unidos, según Trump

El pasado 19 de enero TikTok dejaba de funcionar durante unas horas en Estados Unidos para cumplir con la ley promovida por Joe Biden el pasado año. Gracias a la ayuda de Trump la red social volvió a estar disponible poco después, dándoles un nuevo plazo hasta comienzos del mes de abril, en el que tendrán que buscar comprador estadounidense o una solución que permita tomar el control de la red social con capital de aquel país. Tras haberse especulado con que Elon Musk pudiera hacerse con la red social, parece que ahora sería Microsoft la mejor posicionada, siempre según el propio Trump.

¿Nuevo propietario a la vista?

Reuters se ha hecho eco de que ha sido el propio Donald Trump quien ha asegurado a los periodistas que Microsoft está ya en conversaciones para poder hacerse con TikTok en Estados Unidos. Aunque ha asegurado también que el gustaría ver una guerra de ofertas por hacerse con el control de la aplicación. De momento es la única información que conocemos respecto de la posibilidad de que los de Redmond se hagan con la red social en Estados Unidos.

De momento no se sabe nada más acerca del estado de las conversaciones entre Elon Musk y ByteDance, que en un principio habría sido el principal candidato para hacerse con la red social. Ahora bien, parece que la posibilidad de que Microsoft pueda asumir este rol gana enteros, toda vez que es el mismo presidente Trump quien asegura que esas conversaciones están teniendo lugar.

Una venta que deberá cristalizar antes de comienzos del próximo mes de abril, que es el plazo dado por Trump para que esta situación se resuelva satisfactoriamente para todos los implicados. Y es que la ley que promulgaba Joe Biden buscaba limitar el acceso de China al mercado de redes sociales estadounidense. Y es que consideran a TikTok como una herramienta del partido comunista chino para espiar a los estadounidenses.

De ahí que hayan ordenado el cierre de la red social si no pasa antes a manos estadounidenses, y en esas nos encontramos, a la espera de comprador. No obstante, es incierto lo que podría ocurrir con la red social en el futuro, ya que, por un lado, hay quienes son optimistas para que se llegue a un acuerdo alternativo, que no implique necesariamente la venta de la red social, como aseguró uno de los miembros de su consejo de administración.

Y poro otro lado, desde ByteDance, y, por tanto, desde China, han asegurado muchas veces que no les temblará la mano si finalmente tienen que cerrar la red social y seguir operando en el resto del planeta, donde es la red social líder. Actualmente, TikTok cuenta con nada menos que 170 millones de usuarios estadounidenses, que ya están buscando alternativas para poder seguir disfrutando de las funcionalidades de TikTok. También los competidores de la red social están pisando el acelerador par lanzar sus propias alternativas tanto a nivel de consumo de contenidos cortos, como de su creación. Veremos qué pasa finalmente, porque no parece que sea algo que se vaya a resolver pronto.