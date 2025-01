Sí, la gente está vendiendo móviles con TikTok preinstalado a precios astronómicos

Como sabéis, el entorno de TikTok es bastante convulso desde hace unos días, sobre todo en Estados Unidos, donde la aplicación quedó inactiva el pasado fin de semana, para cumplir con una ley aprobada meses antes. La red social regresó a las pocas horas agradeciendo al nuevo presidente Donald Trump su apoyo. Pero la realidad es que solo pueden seguir utilizando la app quienes ya cuentan con ella instalada en el smartphone, ya que no ha vuelto a tiendas como la App Store o la Play Store, y como veréis ahora, tampoco es fácil conseguirla de otra forma. Así, algunos avispados han optado por lucrarse en eBay con una práctica cuando menos sorprendente.

A río revuelto, ganancia de especuladores

No es la primera vez que nos encontramos con casos como este, el de la venta de dispositivos con una app determinada instalada, que no es posible adquirir por los cauces habituales y legales. Y esto es lo que está pasando ahora en sitios web de venta de segunda mano, como por ejemplo eBay. Y es que tal como vemos en eBay, no son pocos los que han probado suerte y han puesto sus teléfonos con la app de TikTok instalada a la venta por precios que desde luego no son accesibles.

Algunos de los teléfonos a la venta | TecnoXplora

Desde luego hay ejemplos de hasta qué punto algunos se quieren aprovechar de la situación. Nos encontramos con anuncios de móviles Android que se venden por más de 3500 euros con TikTok instalado. Otros rozando los 2000 euros, e incluso algunos que rozan los 10000 euros. Obviamente, dudamos que nadie vaya a pagar esta barbaridad por un móvil con TikTok, ya que seguramente habría otras alternativas diferentes y menos costosas para poder acceder a la red social.

Estamos seguros de que entre estas ofertas hay de todo, desde personas que buscan lucrarse de verdad, a otras que de alguna manera irónica están poniendo anuncios con precios desorbitados, sabiendo que nadie va a pagar esa barbaridad de dinero por un móvil con una app instalada. Y es que no se nos ocurre peor idea que esta, incluso en el caso de que no nos importara gastarnos el dinero. Y es que para contar con esta app instalada debería tener un sistema operativo consolidado y con una cuenta y perfil ajenos.

Sea como fuere, se ha puesto muy difícil acceder a TikTok para quienes, por ejemplo, se acaben de comprar un smartphone. Entre otras cosas, porque tan siquiera es posible descargarse la app de TikTok desde repositorios tan masivos como el de APKMirror. Y es que, si te conectas desde Estados Unidos, la búsqueda de esta app para descargarla e instalarla desde fuera de las tiendas oficiales se va a mostrar totalmente bloqueada.

Así que sí, es difícil contar con TikTok en un móvil nuevo comprado en Estados Unidos, pero de ahí a pagar este dineral por un móvil ya usado con la app, hay una gran diferente. Y existen muchas alternativas de apps sociales, cada vez más, que nos brindarán una experiencia similar a la de TikTok y nos ahorrarán mucho dinero. Aunque para gustos colores, y no descartamos que alguien muy sobrado de dinero opte por comprar uno de estos teléfonos con precio astronómico.