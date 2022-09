Meta planea poner funcionalidades de pago en Facebook, Instagram y WhatsApp

En la actualidad, gran parte de los beneficios de Meta, conglomerado de empresas tecnológicas como Instagram, Facebook y WhatsApp, proviene de los anuncios. Sin embargo, en un intento de expandir las fuentes de financiación, la compañía de Mark Zuckerberg está pensando en incluir funciones de pago en dichas redes sociales.

Por esta razón, el conglomerado tecnológico envió un memorándum a sus empleados, al que ha tenido acceso 'The Verge', en el que Meta afirmaba que se iba a organizar para identificar y crear "posibles funciones de pago" en Instagram, Facebook y WhatsApp, redes sociales que aúnan unos 3.000 millones de usuarios.

El grupo de trabajo se ha denominado 'Nuevas experiencias de monetización', y estará dirigido por Pratiti Raychoudhury, anterior jefa de investigación de Meta.

Con esta iniciativa de incluir funciones de pago en las redes sociales, Meta demuestra que es una compañía comprometida con el crecimiento de su negocio. En cuanto a si los anuncios serán de pago en Facebook, Instagram y WhatsApp, el vicepresidente de monetización de la empresa, John Hegeman, comentó a 'The Verge' que no tienen planes para que los usuarios paguen por no ver anuncios.

Sin embargo, abre la puerta a que estas personas que se conectan día a día a las plataformas de Meta paguen por otras funcionalidades. "Creo que vemos oportunidades para crear nuevos tipos de productos, características y experiencias por las que las personas estarían dispuestas a pagar y estarían emocionadas de pagar", comentó Hegeman.

Por ello y a corto plazo, Hegeman y su equipo creen en la diversificación de las ganancias al crear algo atractivo por lo que los usuarios quieran pagar. Pensando a largo plazo, Meta cree que las funciones de pago se volverán un pilar significativo en su financiación. Ponen como fecha para ello un plazo de cinco años.

Si Facebook, Instagram y WhatsApp cobraran no serían las primeras redes sociales en hacerlo. De hecho, cuando salió al mercado, solo el primer año de la aplicación de mensajería WhatsApp era gratis, aunque luego eliminó los pagos. Por otro lado, los administradores de grupos de Facebook pueden cobrar por el acceso a contenido exclusivo y WhatsApp cobra a ciertas empresas al enviar mensajes a sus clientes.

También Instagram ha pensado en cobrar a los usuarios que se quieran suscribir a contenidos exclusivos, al igual que sucede en TikTok. Por otro lado, Twitter ya cobra por los 'superfollows' y otras aplicaciones como Discord, Telegram o Snapchat hacen pagar a sus usuarios por utilizar funciones adicionales.

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿Sabes qué es WhatsApp Aero?