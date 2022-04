Qué empresas forman Meta Platforms, de Mark Zuckerberg

El 4 de febrero de 2004, cinco estudiantes de la Universidad de Harvard crearon la red social Facebook. 18 años después, Mark Zuckerberg ha convertido esta plataforma en Meta, un conglomerado de empresas tecnológicas que ya se sitúa entre las diez compañías más valiosas de 2022.

Más tarde, el 28 de octubre de 2021, Faceboook cambia de nombre a Meta Platforms. A partir de ahí, todo el conglomerado se ha unificado más y Zuckerberg ya pone la vista en el metaverso, la nueva realidad virtual. Estas son las empresas que componen este gigante tecnológico.

¿Qué empresas conforman Meta Platforms?

Instagram : la empresa de Zuckerberg adquirió la famosa red social de fotos en 2012.

: la empresa de Zuckerberg adquirió la famosa red social de fotos en 2012. Atlas Solutions : fue comprada por Facebook en 2013 y dejó de operar en 2018. Incluía herramientas de marketing, seguimiento y monitoreo para administradores de anuncios.

: fue comprada por Facebook en 2013 y dejó de operar en 2018. Incluía herramientas de marketing, seguimiento y monitoreo para administradores de anuncios. WhatsApp : la aplicación de mensajería se adhirió al grupo en 2014.

: la aplicación de mensajería se adhirió al grupo en 2014. Oculus VR : esta empresa de realidad virtual también se sumó en 2014.

: esta empresa de realidad virtual también se sumó en 2014. LiveRail : una empresa de monetización de vídeos que relaciona a anunciantes con editores. Fue comprada por Facebook en 2014, según 'Inspiration Feed'.

: una empresa de monetización de vídeos que relaciona a anunciantes con editores. Fue comprada por Facebook en 2014, según FriendFeed : esta plataforma ayudaba a recopilar información de webs y compartirla a través de un enlace. Dejó de prestar servicio en 2015.

: esta plataforma ayudaba a recopilar información de webs y compartirla a través de un enlace. Dejó de prestar servicio en 2015. En 2019, Meta adquirió Beat Games , un desarrollador de videojuegos.

, un desarrollador de videojuegos. CTRL-labs trabaja con tecnologías de control de la tecnología directamente con el cerebro y empezó a formar parte de Meta en 2019.

trabaja con tecnologías de control de la tecnología directamente con el cerebro y empezó a formar parte de Meta en 2019. En 2020 compra el 10 % de Jio Platforms , una empresa de tecnología india.

, una empresa de tecnología india. Giphy , el buscador de GIF, es comprado en 2020 también.

, el buscador de GIF, es comprado en 2020 también. Onavo : esta empresa de análisis web recopila datos de los usuarios para protegerlos.

: esta empresa de análisis web recopila datos de los usuarios para protegerlos. Beluga y Zenbe : estas empresas fueron adquiridas para ayudar al desarrollo de Facebook Messenger.

: estas empresas fueron adquiridas para ayudar al desarrollo de Facebook Messenger. Ascenta : fabrica drones con energía solar diseñados para llevar Internet a los lugares más remotos del mundo.

: fabrica drones con energía solar diseñados para llevar Internet a los lugares más remotos del mundo. Little Eye Labs: esta empresa crea aplicaciones de móvil y ayuda a probar la eficiencia y productividad de otras.

esta empresa crea aplicaciones de móvil y ayuda a probar la eficiencia y productividad de otras. Mapillary : base de datos de código abierto con sede sueca que se dedica a la realización de mapas.

: base de datos de código abierto con sede sueca que se dedica a la realización de mapas. tbh : era una aplicación de encuestas que permitía a los usuarios preguntar de forma anónima.

: era una aplicación de encuestas que permitía a los usuarios preguntar de forma anónima. ProtoGeo : era una compañía que se dedicaba a desarrollar aplicaciones del mundo de la salud y el deporte.

: era una compañía que se dedicaba a desarrollar aplicaciones del mundo de la salud y el deporte. Redkix : una aplicación diseñada para el entorno de trabajo y la mejora de las comunicaciones entre empleados. Perfecta para ayudar al desarrollo de Workplace.

: una aplicación diseñada para el entorno de trabajo y la mejora de las comunicaciones entre empleados. Perfecta para ayudar al desarrollo de Workplace. Parse : crea herramientas y servicios back-end basados en la nube que ayudan a los desarrolladores a crear aplicaciones para distintos dispositivos.

: crea herramientas y servicios back-end basados en la nube que ayudan a los desarrolladores a crear aplicaciones para distintos dispositivos. Threadsy: esta compañía ayuda a las marcas a conectar con influencers.

Otras empresas que Facebook (y Meta) han adquirido

Pero la lista de compañías que conforman el conglomerado de Meta no queda aquí. Según 'Inspiration Feed', otras tantas forman parte de la gran tecnológica. Mientras algunas ayudan a diversificar el negocio o desarrollar aplicaciones nuevas, otras están basadas en la inteligencia artificial o la creación de videojuegos.

Entre ellas se encuentran: Vidpresso, Boomsbury AI, Kustomer, PrivateCore, PlayGiga, Sanzaru Games, Scape Technologies, Faciometrics, Confirm.io, Servicefriend o Grokstyle. Otras compañías subsidiarias, que se encuentran bajo el control de Meta Platforms, son: Packagd, Beat Games, Chainspace, Ready at Dawn, Downpour Interactive, AI.Reverie, Lemnis Technologies, Unit 2 Games, BigBox VR, Dreambit, Fayteq AG, Zurich Eye, Ozlo, CrowdTangle, Nascent Objects, Infiniled, MSQRD (Masquerade), Endaga, Pebbles, Two Big Ears, Quickfire Networks, Wit.ai, TheFind, Inc. WaveGroup Sound.

Además, a estas se suman: Branch, SportStream, Monoidics, Jibbigo, Spaceport, Storylane (Mixtent), Hot Studio, osmeta, Acrylic Software, Spool, Lightbox.com, Face.com, Karma, Caffeinatedmind, Glancee, Tagtile, Gowalla, Push Pop Press, Strobe, Friend .ly, Sofa, DayTum, MailRank, RecRec, Snaptu, Rel8tion, Hot Potato, Chai Labs, Nextstop, Drop.io, ShareGrove y Within.

