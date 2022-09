Instagram: cómo usar el nuevo mapa para encontrar personas y lugares

Las redes sociales como Instagram son el punto de encuentro para muchos, estas además de compartir publicaciones, permiten conocer nuevos lugares y personas. Una herramienta poco conocida de las que dispone es el mapa. En este podemos ubicar y encontrar todos los lugares que se encuentran a tu alrededor. Te contamos cómo.

Descubre todo lo que puedes encontrar a tu alrededor a través de Instagram

Si eres usuario habitual de Instagram, no hace falta que expliquemos todo lo que podemos hacer en la red social. Se ha escrito mucho sobre las funciones y posibilidades que ofrece. Pero no se ha hablado tanto de las posibilidades que brinda su mapa. Este se encuentra dentro del menú Buscar. A él que accedemos desde la parte inferior de la pantalla pulsando sobre la lupa. Además de las millones de sugerencias que nos hace podemos realizar búsquedas en el mapa pulsando sobre el icono que encontramos a la derecha de la barra de búsqueda.

Descubriendo lugares | TecnoXplora

Una vez que accedemos, vemos el mapa de la zona con todos aquellos lugares que han sido etiquetados o que se ha incluido la ubicación cuando se han publicado.

cuando se han publicado. De modo que vemos el mapa y sobre este las fotos de perfil de estos lugares, estas se muestras de firma normal o rodeados con un anillo de color, lo que indica que han publicado recientemente historias que no hemos visto.

Pulsando sobre los perfiles podemos acceder y ver todo el contenido que han publicado y las fotos en las que han sido etiquetados.

y las fotos en las que han sido etiquetados. En la parte inferior de la pantalla vemos una pestaña, con la cual podemos desplegar con la ayuda del dedo. Además de realizar nuevas búsquedas, encontramos en forma de listado todos los lugares destacados que encontramos en la zona y de la misma manera, pulsando sobre ellos podemos visitar el perfil.

que encontramos en la zona y de la misma manera, pulsando sobre ellos podemos visitar el perfil. Además, desde aquí podemos aplicar una serie de filtros , con los que podemos elegir el tipo de contenido en el que estamos interesados, por ejemplo, restaurantes, cafeterías, lugares turísticos, hoteles, bares y jardines o bares entre otros.

, con los que podemos elegir el tipo de contenido en el que estamos interesados, por ejemplo, entre otros. De modo que seleccionando una de estas categorías se montarán los resultados que coincidan con nuestra elección.

De este modo, además si elegimos un perfil, tenemos la posibilidad de saber “cómo llegar” hasta dicho lugar. Encontramos esta opción debajo del nombre del comercio. Al pulsar sobre esta aparece un menú en el que podemos elegir si queremos copiar la dirección o abrir en Google Maps. Si elegimos está última opción, además de ver la dirección del lugar, podemos consultar cómo llegar o iniciar la navegación para que el GPS nos guíe.

Una herramienta muy interesante para conocer nuevos sitios, no sólo en los lugares en los que nos encontramos sino también cuando nos desplazamos a otros nuevos, que no conocemos, o si estamos interesados en conocer qué nos vamos a encontrar a la llegada a un nuevo lugar. Los mapas no solo nos ayudan a ubicarnos y a llegar a otros lugares, en este caso también podemos encontrar nuevos lugares.

