Descubren que TikTok e Instagram tienen potencial para espiarnos gracias a su navegador

TikTok e Instagram se han convertido en las principales redes sociales, las más populares en todo el planeta y por parte del público más joven. Esto lleva a utilizarlas millones de usuarios todos los días, lo que supone un nivel de interacción entre los servidores de las redes sociales y los usuarios enorme.

Pero en estas conexiones para ver vídeos o publicaciones en ambas plataformas existen riesgos, tal y como se ha podido descubrir ahora. Ya que se ha conocido que cierto software integrado en estas plataformas tiene la capacidad de rastrear nuestros movimientos y acciones en la red, algo que cuando menos es preocupante.

El peligro de los navegadores integrados

En ellos nos estamos fijando ahora que hemos conocido una herramienta que analiza todo lo que puede hacer cada uno de estos navegadores integrados. Mientras que la gran mayoría de redes sociales y apps de mensajería recurren a navegadores como Chrome o Safari para poder acceder a un enlace web, en el caso de TikTok o Instagram tenemos navegadores integrados en estas plataformas, de autoría propia.

Así que cuando abrimos un enlace y navegamos en él, ¿qué está pasando realmente? Eso es precisamente lo que nos permiten comprobar desde InAppBrowser.com, una web que permite saber qué es lo que es capaz de detectar uno de estos navegadores de nuestra actividad en el dispositivo, el smartphone, por ejemplo.

Esto quiere decir que apps como TikTok o Instagram pueden llegar a saber qué teclas pulsamos, qué texto seleccionamos y otros parámetros de nuestra navegación en las páginas abiertas dentro del navegador de una de estas apps.

De esta manera, TikTok e Instagram pueden acceder a una información adicional que normalmente no tendrían si no contasen con estos navegadores internos. Y no es que el problema esté en si en estos navegadores, sino en el código que se inyecta a las webs que disfrutamos para poder acceder a toda esa información generada por nosotros.

Entonces tenemos dos elementos cuando menos peligrosos, como son el navegador integrado, y la inyección de código, que no es malicioso, pero que se ejecuta sin conocimiento de los usuarios de estas redes sociales.

Pero ahora la duda está en cuál es el verdadero uso que se hace de esta inyección de código en las webs externas que visitamos. Según TikTok ha declarado a medios como 'Forbes', ese código JavaScript está ahí, pero no se usa de forma maliciosa, sino para poder solucionar problemas y depurar el funcionamiento de estas apps cuando abren esos sitios externos.

Pero claro, una cosa es lo que nos digan, y otra cosa es lo que ocurra realmente, y en ese caso no parece que haya mucha transparencia. El caso es que no, no se usa para fines maliciosos, pero la realidad es que estas plataformas tienen la capacidad para ver nuestra actividad cuando entramos en estos navegadores integrados, como pulsaciones, selecciones y acceso a enlaces.

Algo que, probablemente cuando se recopile, servirá para saber cómo reaccionamos a los distintos enlaces que se comparten en estas redes sociales, con fines publicitarios y de comportamiento de los usuarios. Pero lógicamente, aunque se admite la existencia de esta inyección de código, se minimiza la gravedad aludiendo a que es algo que está ahí, pero no se usa.

