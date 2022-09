Còmo evitar que Instagram siga haciéndote recomendaciones

La aplicación Instagram ha logrado convertirse en una de las más utilizadas, y es que millones de usuarios disfrutan buena parte de su tiempo libre dentro de la red social, ya que son muchas las cosas que tiene que ofrecer. Empezó como una sencilla aplicación en la que podías colgar tus fotos, y en la actualidad, pocas son las cosas que no puedes hacer. Eso sí, si hay algo de lo que podemos quejarnos, es del constante bombardeo de publicidad.

Mientras que hace unos años era algo muy ocasional, a día de hoy puedes encontrar anuncios tanto en las stories de Instagram como entre las mismas publicaciones, lo cual resulta muy tedioso. Es más, la propia compañía reconoció públicamente que era algo excesivo, y tienen intención de ponerle solución.

Pero mientras que esperamos a que esta llegue, ya que desde que informaron, no hemos apreciado ningún cambio, te vamos a mostrar una forma de controlar la llegada de anuncios a cada paso que das en la aplicación Instagram.

Controla los anuncios de Instagram

Lo primero que debes saber es que no vas a recibir menos recomendaciones, pues se trata de una función que se activa por defecto en los servidores de la compañía, por lo que recibirás la publicidad como ha sucedido hasta ahora. Pero sí hay una cosa que vas a poder hacer, y es dejar de ver cierta publicidad que te pueda resultar molesta.

Instagram | Pixabay

Entra en Instagram como lo harías normalmente, y cuando te aparezca una recomendación que no te guste, dirígete a la parte superior derecha de la publicación donde verás una equis. Al pulsar en esta, llegarás a una herramienta que deberás emplear para así activar la función que queremos.

Ahora verás en menú con varias opciones, pero la que tendrás que usar es la llamada Pausar todas las publicaciones sugeridas en las noticias durante 30 minutos. De esta forma, tendrás todo este tiempo sin ver más estas recomendaciones.

Pasado el tiempo, verás que aparece un mensaje en el que te indica que todo se volvió a activar sin problemas.

Ahora que conoces este truco, podrás repetirlo todas las veces que lo necesites con las sugerencias que no te gusten para perderlas de vista un buen rato. A pesar de que no se trata de una solución definitiva, y que no dura demasiado tiempo, te permitirá disfrutar un buen rato viendo las publicaciones de tus amistades sin molestias de por medio.