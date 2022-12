La forma más segura para eliminar todos tus datos de Twitter

¿Alguna vez has querido eliminar tu cuenta de Twitter, pero te ha dado miedo que se hagan pasar por ti? Esta red social constantemente está realizando cambios, sin embargo, a muchos usuarios no les gustan las nuevas actualizaciones y deciden borrarse la cuenta de manera definitiva. No es la opción más segura porque después de los 30 días que pasan hasta que se borra la cuenta, alguien podría hacerse pasar por ti con tu nombre de usuario. Existe un método seguro y simple por lo que a continuación, te lo explicamos.

Twitter | Foto de Souvik Banerjee en Unsplash

Cómo eliminar la cuenta de Twitter de forma segura

Para proteger tus datos de Twitter, antes de borrar la cuenta, debes instalar una aplicación. Para ello, accede a Google Play o Apple Store y busca ‘Tweet Deleter’, dale a ‘Instalar’ y regístrate con tus credenciales de Twitter. Una vez que accedas, elimina toda tu información y la actividad de tu cuenta, como los tweets que has publicado a lo largo de los años, los que retuiteas e incluso hasta los ‘me gusta’.

Sin embargo, esto no es todo, ya que solamente has borrado la información, pero la cuenta sigue activa. Para aumentar la seguridad, debes entrar en la configuración de Twitter, posteriormente, dirígete al apartado de ‘Privacidad y Seguridad’, busca la opción de ‘Audiencia y Etiquetas’ y pincha en ‘Proteger los tweets’.

Con esta opción podrás poner tu cuenta privada y solamente tu tendrás acceso. Además, si tu cuenta todavía tiene información porque no se ha borrado, esta opción hará que no sea pública y no estará disponible para el resto de usuarios.

El último paso que debes seguir, para borrar de manera definitiva la información de tu perfil, es quitar la imagen de usuario, el encabezado y la descripción, por lo que no dejarás pistas en tu cuenta y nadie podrá suplantarte la identidad.