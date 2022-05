Cómo restringir lo que puede ver una persona en Facebook sin eliminarla

Seguramente alguna vez te has quedado con las ganas de publicar algún post o alguna foto en Facebook por miedo a que otras personas o alguien en concreto pudiera verlo. A día de hoy las redes sociales han avanzado en su desarrollo lo suficiente como para que ya no sea necesario eliminar a un usuario para que deje de ver el contenido que publicamos.

Te explicamos de qué forma podemos restringir el acceso a ciertos contactos de tu lista de Facebook sin llegar al extremo de pulsar en "Eliminar amigo" y que así no puedan ver el contenido que publicas.

Pasos para bloquear el contenido a una persona sin eliminarla

Estos pasos podrán seguirse de igual manera a través del ordenador o de la aplicación para móviles. Empezaremos iniciando sesión en la red social y buscaremos a la persona con la que no queremos compartir nuestras publicaciones.

A continuación, pulsaremos el botón "Amigos" que aparece debajo del nombre de la persona y nos aparecerán diversas opciones para gestionar nuestra actividad con este usuario. Elegiremos la opción "editar lista de amigos" y activamos "con acceso restringido". Así, cuando este amigo visite nuestro perfil, no podrá ver ninguna publicación en el que no se le haya etiquetado o que no hayamos compartido como pública.

Por último, no debemos preocuparnos en caso de arrepentirnos más tarde, este cambio tiene una sencilla forma de revertirse. Para ello nos dirigiremos a la sección de noticias, pulsaremos en "amigos" en el panel de la izquierda, haremos clic en "listas personalizadas" y terminaremos en el apartado "con acceso restringido". Eliminaremos de esa lista al usuario al que ya no nos interese ocultar nuestro contenido, bastará con hacer clic en la "x" que aparece justo al lado de su nombre.

Ahora, los usuarios que figuren en esa lista tendrán el acceso restringido al contenido privado que publiquemos en Facebook, así no podrán ver nuestras publicaciones a no ser que les mencionemos en ellas o estén subidas como públicas.

