Facebook: cómo ocultar las reacciones a tus mensajes

Vivimos en una sociedad en la que se les da demasiada importancia a las apariencias y que se rige por los “me gusta” de las publicaciones. Algo que incluso para algunos usuarios puede convertirse en un verdadero problema. Si no quieres conocer de la opinión de los demás y no saber quién reacciona y cómo a tus publicaciones en Facebook, te contamos cómo.

Oculta las reacciones en Facebook

Las reacciones llevan tiempo siendo parte de Facebook y otras redes sociales, incluso app de mensajería instantánea como WhatsApp las han incorporado entre sus funciones. Es algo que no es del gusto de todos los usuarios y a quien prefiere no saber lo que opinan los demás de sus publicaciones. Las reacciones son una forma rápida de expresar lo que nos sugiere una publicación, estas son un conjunto de iconos los cuales podemos usar en función de si nos ha gustado, si lo amamos, nos resultan divertidas, sorprendentes, nos producen tristeza o enfado. Por lo que si no quieres ver las reacciones que producen tus mensajes, fotos y vídeos sigue estos pasos para desactivarlas.

Ajustando las preferencias de las reacciones | TecnoXplora

Para acceder a las preferencias de las reacciones, debes hacerlo a través de la aplicación, pulsando sobre el icono de las tres rayas en la esquina superior derecha de la pantalla.

Una vez acceder a las opciones, pulsa de nuevo en el icono de la rueda dentada, justo debajo del menú principal.

De este modo, entramos en el apartado de “configuración y privacidad”

Desde aquí tenemos acceso a multitud de ajustes, entre los que debemos buscar “preferencias de reacciones” deslizando el menú.

Ya dentro del apartado en concreto encontramos varias opciones. Estas nos permiten gestionarlas, ocultando el número de estas. Dentro de esta sección encontramos dos opciones:

Por un lado, tenemos la opción de ocultar el número en las publicaciones de otras personas. Esta opción permite que no veamos el número total de reacciones a las publicaciones que los demás comparten ya sea en la sección noticias, los grupos o las páginas de Facebook. Aunque activemos esta opción se podrán seguir viendo tus reacciones a las publicaciones. Además de las realizadas en otras secciones como Marketplace, ubicaciones o en los reels.

La otra opción, "en tus publicaciones" consiste en ocultar el número total de reacciones a las publicaciones de compartas. Aunque como en el caso anterior serán visibles tanto en grupos como reels y otro tipo de contenidos.

De modo que, con estos ajustes, podemos gestionar de una forma rápida y sencilla si queremos o no mostrar el resultado de las reacciones en nuestras publicaciones. Algo que podemos cambiar tantas veces como creamos necesario y activar cualquier de las opciones de forma independiente. Una forma de vivir al margen de las opiniones del resto de usuarios. Algo que para muchos es muy importante pero que para otros es totalmente prescindible. Estos ajustes surgen de la necesidad de alejar a los usuarios del escrutinio del resto, alto que está provocando muchos problemas. Ya que no es la primera vez que estos desencadenan consecuencias fatales.

