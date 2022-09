Un video muestra el aspecto final de las nuevas gafas de Facebook

La realidad virtual no ha terminado de explotar, ni mucho menos. Llevamos años esperando una revolución de este sector que no ha terminado de llegar. Cada vez es mejor el hardware en forma de gafas que se lanza, pero parece que los usuarios no terminan de llegar convencerse de esta tecnología, por las razones que sea. Una de las firmas más importantes ahora mismo en este segmento es Meta, antes Facebook, que ya ha saboreado el fracaso en este aspecto, con sus Oculus Go. Ahora parece que la empresa de Mark Zuckerberg va a volver a la carga con unas nuevas gafas, en este caso de su gama Quest.

Así será la nueva Meta Quest Pro

Hasta ahora sabíamos que Mark Zuckerberg había anunciado que en el mes de octubre tendríamos unas nuevas gafas de su empresa en el mercado. Ahora cuando quedan apenas unas semanas hemos visto un vídeo donde se estarían mostrando las nuevas gafas de realidad virtual de la marca. Estas son las Meta Quest Pro, y en el vídeo se pueden apreciar dentro de su caja. Parece ser que esta unidad sería una muestra de ingeniería, un modelo preliminar para la producción, que nos podría estar mostrando el aspecto final de estas gafas.

En ellas se pueden ver tres cámaras en la parte frontal, algo que sin duda nos permitirá estar inmersos en mundos virtuales sin dejar de lado lo que verdaderamente nos rodea en nuestro mundo. Aunque su principal uso será el de hacer seguimiento de nuestros movimientos. Uno de los aspectos más llamativos de estas gafas es que serán bastante más delgadas que las de sus predecesores, las Quest 2. Esto se debería explicar gracias a nuevas lentes que entendemos harán más sencillo y cómodo el uso de las gafas. Además del vídeo hay imágenes que muestran también los accesorios de estas gafas.

Hemos visto cómo el controlador en forma de anillo ha desaparecido, y en su lugar vemos ahora mejores controles, al menos renovados en el aspecto del diseño, siendo mucho más compactos que los anteriores. Se ha reducido el tamaño, pero no el número y tipo de botones, que siguen siendo los mismos de los modelos anteriores. Estas nuevas gafas denominadas Meta Quest Pro estrenarían por tanto un diseño completamente nuevo, y entendemos que un hardware mucho más potente que las Quest actuales.

El mercado de la realidad virtual sigue teniendo un gran potencial, pero lamentablemente no está todo lo explotado que debería. A los usuarios no les termina de convencer el hecho de encerrarse en unas gafas para jugar, y parecen más receptivos que nunca a la realidad aumentada, que sí parece podría tener más desarrollo, aunque actualmente sigue sin penetrar en el mercado como debería. Habrá que esperar unas semanas para conocer finalmente a estas nuevas gafas, que como sabéis, cuentan con su propio hardware y no dependen para nada de nuestro teléfono.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Localizadores para no perder de vista tus gadgets más valiosos