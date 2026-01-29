La red social X señalará las publicaciones que utilizan imágenes falsas o editadas con nuevas etiquetas de advertencia

X planea comenzar a integrar etiquetas de advertencia que aparecerán en las publicaciones que incluyan imágenes falsas o editadas, de cara a informar a los usuarios y evitar difundir información engañosa en la red social.

Esta nueva etiqueta aparecerá debajo de las imágenes modificadas en la publicación, concretamente, con el nombre de Medios manipulados, junto a un link que llevará a una explicación de qué significa la etiqueta en cuestión.

Así lo ha compartido el propio Elon Musk a través de una publicación en X, en la que responde al usuario DogeDesigner, con quien interactúa habitualmente para dar a conocer novedades de la red social, que ha tenido acceso a esta nueva característica.

En este sentido, la etiqueta de advertencia sobre imágenes editadas está pensada para mantener informados a los usuarios de la plataforma y evitar propagar contenido falso. Sin embargo, Musk no ha compartido más detalles sobre en qué tipo de publicaciones aparecerá la etiqueta, así como qué características tienen que cumplir las imágenes para considerarse falsas o editadas.

Es decir, no ha aclarado con qué método se evaluará la publicación para etiquetarse, ni si se considerarán como imágenes editadas aquellas que se hayan modificado con programas tradicionales como Photoshop o con inteligencia artificial (IA). Asimismo, tampoco se ha especificado cuándo se comenzarán a lanzar de forma general para todos los usuarios.

Conviene tener en cuenta que en X, como en otras redes sociales, se comparte una gran cantidad de contenido modificado o generado con IA. En este caso, la red social cuenta con su asistente Grok, que modifica imágenes o genera nuevo contenido sintético y que, recientemente, se ha enfrentado a una polémica en la que el 'chatbot' accedía a desnudar a mujeres y niños, modificando sus imágenes para ponerles bikinis o que aparecieran en posiciones sexuales. En este caso, llegó a generar más de 3 millones de imágenes sexualizadas.