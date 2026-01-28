WhatsApp estrena una función para blindar tu cuenta frente a los hackers

WhatsApp es una de las apps más utilizadas en todo el mundo, son cientos de millones de personas las que cada día envían o reciben mensajes a través de ella, y como es lógico, esto multiplica las posibilidades de ser víctimas de un ciberataque. Y es que a pesar de haber presumido durante años de que el cifrado de extremo a extremo es la solución a cualquier problema de seguridad en su plataforma, lo cierto es que ahora han ido un paso más allá para ofrecernos un modo adicional de protección dentro de la plataforma.

Esto es lo que ofrece la Configuración Estricta de Cuentas

La app de mensajería ha lanzado esta funcionalidad con un objetivo claro, extremar la seguridad frente a las posibles embestidas de los hackers. Se trata de una capa de seguridad adicional que sin duda va a marcar un antes y un después para aquellos usuarios que necesitan un extra de protección frente a amenazas sofisticadas. Aunque está pensado inicialmente para perfiles de alto riesgo, como periodistas o figuras públicas, seguro que son muchos los usuarios que también se animan a utilizarla.

Al activar este modo blindado, la aplicación de mensajería se transforma para neutralizar cualquier tipo de amenaza que pueda acecharnos. Esto incluye un sistema se encarga de silenciar cualquier llamada de números que no tengamos en la agenda, y no se conforma solo con ello. Porque bloquea de raíz la descarga de archivos adjuntos y contenido multimedia de remitentes desconocidos. Es una medida drástica, pero en un momento dado muy eficiente para evitar el malware que a veces se cuela en nuestros dispositivos por la puerta de atrás.

Desde Meta no han buscado esconder esta función bajo una tonelada de menús, sino que está bastante a la vista. Al entrar en el menú de Privacidad y navegar hasta el apartado Avanzado encontraremos un interruptor que dota a nuestra cuenta de ese blindaje definitivo del que presume ahora WhatsApp. Con esto activado puede que dejemos de recibir algunos mensajes o archivos adjuntos polémicos, como por ejemplo PDF de comercios que no están entre nuestros contactos.

Respecto a su llegada a España, la función debería llegar a los usuarios españoles de forma inminente, integrándose como una opción gratuita dentro de los ajustes de privacidad de siempre. De esta forma, WhatsApp manda un mensaje inequívoco contra los ciberdelincuentes, que van a tener más problemas para hackear las cuentas de los usurioas y acceder a sus chats.

Aunque la realidad es que el cifrado de extremo a extremo ya es lo suficientemente agresivo para evitar que, incluso si se accede a los chats, sea imposible leerlos por el cifrado, que solo se puede descifrar dentro del propio dispositivo de la cuenta de WhatsApp en cuestión, que es la que tiene esa clave de descifrado necesaria para poder acceder a los textos.