¿Has recibido un correo de Instagram para resetear tu contraseña? Tranquilo, no hay de qué preocuparse

Estamos ya hartos de toparnos en la bandeja de entrada del correo con mensajes donde empresas de todo tipo instan a que cambiemos de contraseña. Y como muchos ya sabemos, en muchas ocasiones se trata de correos fraudulentos que buscan que piquemos para que introducimos nuestros datos y entregarlos en bandeja a los hackers. Pues bien, está ocurriendo esto con un correo de Instagram, que nos insta a cambiar la contraseña, pero a diferencia del resto, parece que no es nada malo ni obra de hackers.

¿Qué ha pasado?

Aquí el pánico ha surgido porque los usuarios han recibido el mensaje con la excusa de que alguien ha intentado acceder a un inicio de sesión en nuestra cuenta, que es la razón habitual por la que esto ocurre. Hasta ahí nada diferente de lo que suele ocurrir cuando algún hacker intenta acceder a una cuenta con datos parciales. Pues bien, el pánico era fundado minutos después.

Ya que una de las empresas de ciberseguridad con mejor reputación, Malwarebytes, afirmaba que Instagram había sido víctima del ataque de unos hackers, y que estos habían robado 17,5 millones de cuentas de la red social, unos datos que ya estarían a la venta en la Depp Web, donde los hackers asisten a buscar nuevo material con el que cometer sus fechorías. Además, en el propio informe de la empresa, se adjuntaba una captura de pantalla del mismo mensaje que habían recibido miles de usuarios de Instagram.

Por tanto, solo había que sumar dos más dos para hacerse a la idea de que habíamos sido víctimas de un robo de contraseñas en Instagram. Pero nada más lejos de la realidad, al menos para Instagram, que lo ha negado todo categóricamente. De hecho ha publicado un mensaje en X, donde aclaraban que habían solucionado un problema que permitía a terceros solicitar correos electrónicos de restablecimiento de contraseña.

Y dejando muy claro que no ha existido ninguna brecha en sus sistemas que haya facilitado el acceso a sus sistemas, para terminar recordando que sus cuentas de Instagram están seguras en todo momento. Así que parece que todo ha sido un malentendido, o eso nos quiere hacer pensar Instagram, y que ha sido un fallo interno, y de sus sistemas, que no ha afectado en ningún momento a la privacidad de los usuarios, que al finy al cabo era lo que muchos temían.

De hecho, la propia Instagram pide perdón por las posibles confusiones que se hayan podido producir a raíz de estas informaciones contradictorias. Y es evidente que algo ha fallado tanto a nivel de sistemas como de comunicación para que un problema que suele darse en muchas plataformas, haya terminado convirtiéndose en un episodio de pánico para muchos usuarios.