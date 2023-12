Cómo desactivar la confirmación de lectura en Facebook Messenger

Facebook Messenger Se ha posicionado como una de las mejores plataformas de mensajería instantánea gracias a la increíble base de clientes que tiene. así que es más que probable que utilices esta aplicación de forma habitual.

Ya te hemos explicado algunos trucos para Facebook Messenger de lo más útiles, para que sepas cómo darle un toque diferente a la app, o la forma de r ecuperar un mensaje borrado.

Pero igual lo que quieres es evitar que nadie sepa que te has conectado. Algo muy útil en estas fiestas tan señaladas y donde muchos de tus amigos utilizarán esta red social para felicitarte las fiestas de Navidad.

Así de fácil puedes evitar que nadie sepa que te has conectado a Facebook Messenger

Los chats de Facebook Messenger ahora serán más seguros que nunca | Facebook

Hay muchos motivos por los que no quieras que nadie sepa que has visto los mensajes que te envíen a través de esta red social. Ya sea porque te apetece tener un poco de privacidad y no responder a la gente, o por otra razón, que sepas que vas a poder desactivar esta función de Facebook Messenger para que no aparezca el dichoso “visto” en los mensajes.

Y lo cierto es que es algo muy fácil de hacer. Hasta hace poco, no era posible ya que Facebook no permitía eliminar la confirmación de lectura en Messenger. Pero hace poco actualizaron la app, por lo que aprovecha esta nueva función.

Además, y como podrás comprobar más adelante, el proceso es muy sencillo, por lo que no dudes en seguir estos pasos para ello.

Lo primero que debes hacer es abrir la app de Facebook Messenger.

Dirígete a los ajustes. Para ello, pulsa en el menú de las tres rayas situado en la parte superior derecha y dale al botón con forma de engranaje.

Una vez dentro, busca el apartado Privacidad y Seguridad.

Ahora, dale a Confirmaciones de Lectura

Por último, debes desactivar este botón.

Ya te hemos dicho que el proceso es muy simple, pero debes tener en cuenta de que tampoco podrás ver las confirmaciones de lectura de otros usuarios. Un mal menor a cambio de tener más privacidad. Además, es completamente reversible, por lo que si en un futuro quieres volver a ver la confirmación de lectura, solo deberás repetir los pasos indicados y pulsar en el interruptor para activar el "visto" en Facebook Messenger.