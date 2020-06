Facebook es una de las redes sociales más conocidas en la actualidad. Por ello, no sería de extrañar que tengas chats en ella. Si tienes alguna conversación importante y quieres consultarla o guardarla para poder leerla en un futuro, te mostramos un sencillo truco con el que podrás recuperar, incluso, aquellos mensajes borrados.

A menudo tenemos mensajes online que nos gusta conservar, sea por el motivo que sea. Poder releer y analizar conversaciones pasadas es algo que, para bien o para mal, nos permiten las nuevas tecnologías. Sin embargo, a veces eliminamos contenido o perdemos chats que al final terminamos necesitando, pero, ¿sabías que los puedes recuperar?

Una característica de Facebook Messenger es que, aunque elimines fotografías y mensajes de tu perfil, estos siguen almacenados en la red. Pese a que a veces borramos chats porque no queremos que permanezcan en bandeja de entrada o porque no pensamos que los podríamos necesitar, en Facebook se pueden volver a recuperar. No obstante, por motivos de seguridad sólo el propietario del perfil podrá hacerlo introduciendo su contraseña. En el vídeo superior te mostramos cómo.

Los mensajes online, aunque los hayas borrado, pueden permanecer siempre. Si la otra persona no elimina la conversación, hace una captura, o se la manda a otra persona, ese contenido puede continuar años en la red. Por este motivo, es imprescindible que se tenga mucho cuidado con todos los datos que se envían por internet.

Por otro lado, si tienes conversaciones en WhatsApp que no quieres eliminar, pero te supone un compromiso o te disgusta tenerlas en la bandeja de entrada nada más abrir la app, en este enlace que mostramos cómo las puedes ocultar.

